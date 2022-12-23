https://ria.ru/20221223/podrazdeleniya-1840724623.html
Киев перебрасывает инженерные подразделения на Краснолиманское направление
Киев перебрасывает инженерные подразделения на Краснолиманское направление - РИА Новости, 23.12.2022
Киев перебрасывает инженерные подразделения на Краснолиманское направление
Инженерные подразделения украинских войск активно перебрасываются на Краснолиманское направление, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T08:34
2022-12-23T08:34
2022-12-23T08:36
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Инженерные подразделения украинских войск активно перебрасываются на Краснолиманское направление, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки. "На Красно-Лиманском направлении отмечена переброска инженерных подразделений ВФУ (вооруженных формирований Украины), усиленных бронетехникой", - сказал Марочко. Со слов собеседника агентства, разведка докладывает об усилении подразделений бронированной инженерной техникой и самоходными установками. "В их составе выявлены бронированные и самоходные установки разминирования, инженерные машины разграждения, а также многоцелевые легкобронированные тягачи советского и западного производства", - дополнил офицер.
https://ria.ru/20221223/artemovsk-1840723123.html
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в мире, андрей марочко, киев, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Киев, Луганская Народная Республика, Украина
08:34 23.12.2022 (обновлено: 08:36 23.12.2022)
Киев перебрасывает инженерные подразделения на Краснолиманское направление
НМ ЛНР: Киев перебросил усиленные инженерные подразделения на Краснолиманское направление