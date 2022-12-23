Рейтинг@Mail.ru
Киев перебрасывает инженерные подразделения на Краснолиманское направление - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/podrazdeleniya-1840724623.html
Киев перебрасывает инженерные подразделения на Краснолиманское направление
Киев перебрасывает инженерные подразделения на Краснолиманское направление - РИА Новости, 23.12.2022
Киев перебрасывает инженерные подразделения на Краснолиманское направление
Инженерные подразделения украинских войск активно перебрасываются на Краснолиманское направление, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T08:34
2022-12-23T08:36
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
киев
луганская народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840229888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_820daddd74d1f81bfd32b293fa1d1df7.jpg
ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Инженерные подразделения украинских войск активно перебрасываются на Краснолиманское направление, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки. "На Красно-Лиманском направлении отмечена переброска инженерных подразделений ВФУ (вооруженных формирований Украины), усиленных бронетехникой", - сказал Марочко. Со слов собеседника агентства, разведка докладывает об усилении подразделений бронированной инженерной техникой и самоходными установками. "В их составе выявлены бронированные и самоходные установки разминирования, инженерные машины разграждения, а также многоцелевые легкобронированные тягачи советского и западного производства", - дополнил офицер.
https://ria.ru/20221223/artemovsk-1840723123.html
киев
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840229888_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2af76a5a44b337234e863dfe5dbfa615.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, андрей марочко, киев, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Киев, Луганская Народная Республика, Украина
08:34 23.12.2022 (обновлено: 08:36 23.12.2022)
 
Киев перебрасывает инженерные подразделения на Краснолиманское направление

НМ ЛНР: Киев перебросил усиленные инженерные подразделения на Краснолиманское направление

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Инженерные подразделения украинских войск активно перебрасываются на Краснолиманское направление, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
"На Красно-Лиманском направлении отмечена переброска инженерных подразделений ВФУ (вооруженных формирований Украины), усиленных бронетехникой", - сказал Марочко.
Со слов собеседника агентства, разведка докладывает об усилении подразделений бронированной инженерной техникой и самоходными установками.
"В их составе выявлены бронированные и самоходные установки разминирования, инженерные машины разграждения, а также многоцелевые легкобронированные тягачи советского и западного производства", - дополнил офицер.
Украинская зенитно-ракетная система С-300ПС/ПТ - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
08:13Специальная военная операция на Украине
Украинские войска в Артемовске оборудуют посты ПВО на крышах жилых домов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоКиевЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала