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В российских вузах появится курс по основам военной подготовки

В российских вузах появится курс по основам военной подготовки - РИА Новости, 23.12.2022

В российских вузах появится курс по основам военной подготовки

Модуль по основам военной подготовки включат в программы бакалавриата и специалитета российских вузов, сообщило Минобрнауки на своем сайте. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T16:03

2022-12-23T16:03

2022-12-23T17:35

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Модуль по основам военной подготовки включат в программы бакалавриата и специалитета российских вузов, сообщило Минобрнауки на своем сайте.Отмечается, что курс разработали совместно с Минобороны.Программа поможет сформировать навыки, как создать и поддерживать в повседневной жизни и на работе безопасные условия, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.В тематический план вошли разделы об основных направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития России, особенностях развития международных отношений, правовых основах прохождения военной службы, строевой подготовке, основах тактической, медицинской подготовки.Модуль по основам военной подготовки разработали по поручению президента и правительства.

https://ria.ru/20221208/opros-1837162735.html

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россия, навигатор абитуриента