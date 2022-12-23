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В российских вузах появится курс по основам военной подготовки
В российских вузах появится курс по основам военной подготовки - РИА Новости, 23.12.2022
В российских вузах появится курс по основам военной подготовки
Модуль по основам военной подготовки включат в программы бакалавриата и специалитета российских вузов, сообщило Минобрнауки на своем сайте. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T16:03
2022-12-23T16:03
2022-12-23T17:35
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Модуль по основам военной подготовки включат в программы бакалавриата и специалитета российских вузов, сообщило Минобрнауки на своем сайте.Отмечается, что курс разработали совместно с Минобороны.Программа поможет сформировать навыки, как создать и поддерживать в повседневной жизни и на работе безопасные условия, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.В тематический план вошли разделы об основных направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития России, особенностях развития международных отношений, правовых основах прохождения военной службы, строевой подготовке, основах тактической, медицинской подготовки.Модуль по основам военной подготовки разработали по поручению президента и правительства.
https://ria.ru/20221208/opros-1837162735.html
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россия, навигатор абитуриента
Россия, Наука, Навигатор абитуриента
16:03 23.12.2022 (обновлено: 17:35 23.12.2022)
В российских вузах появится курс по основам военной подготовки
В Минобрнауки сообщили, что в вузах появится курс по основам военной подготовки