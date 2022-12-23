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В российских вузах появится курс по основам военной подготовки - РИА Новости, 23.12.2022
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Наука
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В российских вузах появится курс по основам военной подготовки
В российских вузах появится курс по основам военной подготовки - РИА Новости, 23.12.2022
В российских вузах появится курс по основам военной подготовки
Модуль по основам военной подготовки включат в программы бакалавриата и специалитета российских вузов, сообщило Минобрнауки на своем сайте. РИА Новости, 23.12.2022
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наука
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Модуль по основам военной подготовки включат в программы бакалавриата и специалитета российских вузов, сообщило Минобрнауки на своем сайте.Отмечается, что курс разработали совместно с Минобороны.Программа поможет сформировать навыки, как создать и поддерживать в повседневной жизни и на работе безопасные условия, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.В тематический план вошли разделы об основных направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития России, особенностях развития международных отношений, правовых основах прохождения военной службы, строевой подготовке, основах тактической, медицинской подготовки.Модуль по основам военной подготовки разработали по поручению президента и правительства.
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россия, навигатор абитуриента
Россия, Наука, Навигатор абитуриента
16:03 23.12.2022 (обновлено: 17:35 23.12.2022)
 
В российских вузах появится курс по основам военной подготовки

В Минобрнауки сообщили, что в вузах появится курс по основам военной подготовки

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкВоенная подготовка
Военная подготовка - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Модуль по основам военной подготовки включат в программы бакалавриата и специалитета российских вузов, сообщило Минобрнауки на своем сайте.
Отмечается, что курс разработали совместно с Минобороны.
"Освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе", — говорится в сообщении.
Программа поможет сформировать навыки, как создать и поддерживать в повседневной жизни и на работе безопасные условия, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
В тематический план вошли разделы об основных направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития России, особенностях развития международных отношений, правовых основах прохождения военной службы, строевой подготовке, основах тактической, медицинской подготовки.
Модуль по основам военной подготовки разработали по поручению президента и правительства.
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