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Зеленский не включил переговоры с Россией в задачи украинской дипломатии - РИА Новости, 23.12.2022
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Зеленский не включил переговоры с Россией в задачи украинской дипломатии
Зеленский не включил переговоры с Россией в задачи украинской дипломатии - РИА Новости, 23.12.2022
Зеленский не включил переговоры с Россией в задачи украинской дипломатии
Владимир Зеленский в пятницу во время конференции украинских послов перечислил главные задачи украинской дипломатии в 2023 году, среди них нет переговоров с... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T20:03
2022-12-23T20:03
в мире
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский в пятницу во время конференции украинских послов перечислил главные задачи украинской дипломатии в 2023 году, среди них нет переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Одной из главных задач дипломатов, по словам Зеленского, является начало переговоров по вступлению Украины в ЕС. "Украина беспрецедентно объединила Европейский Союз и получила статус кандидата на вступление в ЕС. Это большое достижение. Мы подали заявку на вступление в НАТО, - заявил Зеленский на конференции, видео выступления опубликовано в его Telegram-канале. Также он сообщил, что в следующем году планируется открытие 10 посольств в странах Африки. Кроме того, Зеленский отметил необходимость обеспечения оборонных потребностей страны. "Вы должны постоянно работать над тем, чтобы их (оборонные потребности - ред.) удовлетворить", - сказал Зеленский. Восстановление украинской энергетики, по его словам, является следующим пунктом задач дипломатии, Зеленский потребовал от послов работать по этой теме "максимально тесно с правительством, офисом, международными организациями и государствами-партнерами", чтобы достичь результатов. Что касается России, то Зеленский не сказал ни слова о переговорах по урегулированию конфликта, однако предложил усилить работу по введению антироссийских санкций, по организации трибунала в отношении РФ, а также по блокировке российских активов. Еще одной из задач дипломатии на 2023 год, по его словам, является "подготовка к запланированному саммиту НАТО и обеспечение конкретных результатов этого саммита для Украины". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221223/zelenskiy-1840930099.html
https://ria.ru/20221223/zelenskiy-1840805454.html
https://ria.ru/20221223/ukraina-1840732914.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, африка, евросоюз, нато
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Украина, Африка, Евросоюз, НАТО
20:03 23.12.2022
 
Зеленский не включил переговоры с Россией в задачи украинской дипломатии

Зеленский не включил переговоры с Россией в задачи украинской дипломатии на 2023 год

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский в пятницу во время конференции украинских послов перечислил главные задачи украинской дипломатии в 2023 году, среди них нет переговоров с Россией по урегулированию конфликта.
Одной из главных задач дипломатов, по словам Зеленского, является начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.
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"Украина беспрецедентно объединила Европейский Союз и получила статус кандидата на вступление в ЕС. Это большое достижение. Мы подали заявку на вступление в НАТО, - заявил Зеленский на конференции, видео выступления опубликовано в его Telegram-канале.
Также он сообщил, что в следующем году планируется открытие 10 посольств в странах Африки. Кроме того, Зеленский отметил необходимость обеспечения оборонных потребностей страны. "Вы должны постоянно работать над тем, чтобы их (оборонные потребности - ред.) удовлетворить", - сказал Зеленский.
Восстановление украинской энергетики, по его словам, является следующим пунктом задач дипломатии, Зеленский потребовал от послов работать по этой теме "максимально тесно с правительством, офисом, международными организациями и государствами-партнерами", чтобы достичь результатов.
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Что касается России, то Зеленский не сказал ни слова о переговорах по урегулированию конфликта, однако предложил усилить работу по введению антироссийских санкций, по организации трибунала в отношении РФ, а также по блокировке российских активов.
Еще одной из задач дипломатии на 2023 год, по его словам, является "подготовка к запланированному саммиту НАТО и обеспечение конкретных результатов этого саммита для Украины".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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