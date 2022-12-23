https://ria.ru/20221223/parizh-1840979054.html

В Париже в ходе стычек пять полицейских получили ранения

В Париже в ходе стычек пять полицейских получили ранения - РИА Новости, 23.12.2022

В Париже в ходе стычек пять полицейских получили ранения

Пять полицейских получили ранения во время стычек с курдами после стрельбы в Париже, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в силовых структурах. РИА Новости, 23.12.2022

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2022-12-23T21:16

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ПАРИЖ, 23 дек — РИА Новости. Пять полицейских получили ранения во время стычек с курдами после стрельбы в Париже, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в силовых структурах."Представители курдов начали бросать зажигательные смеси в направлении сил правопорядка. Пять полицейских получили ранения, произошло одно задержание", — говорится в сообщении.Представители курдской общины ранее организовали стихийный митинг у места ЧП и начали скандировать антитурецкие лозунги, обвиняя Анкару в причастности к произошедшему. Позднее акция переросла в стычки с полицией, которая применила слезоточивый газ для разгона манифестантов. Тем не менее столкновения усилились.Как сообщал корреспондент РИА Новости, протестующие начали устраивать беспорядки, жечь мусорные баки, закидывать полицию камнями и бутылками. В ответ силовики неоднократно применяли слезоточивый газ, а затем и шумовые гранаты.В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице в 10-м округе Парижа. Его задержали, мотивы преступления пока неизвестны. По информации агентства Франс Пресс, злоумышленник — француз по национальности, он известен полиции за две попытки убийства, совершенные в 2016 и в 2021 годах.По последним данным, при стрельбе погибли три человека — двое мужчин и одна женщина — принадлежали к курдской общине, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве.Сообщается, что в 2021 году открывший стрельбу мужчина уже был задержан за нападение на центр мигрантов в 12-м округе французской столицы, где ранил двоих человек. Он вышел на свободу в ожидании суда за 11 дней до сегодняшнего нападения. По информации BFMTV, стрелявший состоит в спортивном стрелковом клубе и в отношении него действовал запрет на ношение оружия в течение пяти лет. Сейчас полиция проводит обыски в доме нападавшего.

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Взрывы и дым: полиция Парижа применила газ и шумовые гранаты для разгона протестующих Взрывы и дым: полиция Парижа применила газ и шумовые гранаты для разгона протестующих 2022-12-23T21:16 true PT1M13S

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Евгения Нефедова

в мире, париж, франция