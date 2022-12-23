https://ria.ru/20221223/parizh-1840951549.html
В Париже усилились стычки курдов с правоохранителями
В Париже усилились стычки курдов с правоохранителями - РИА Новости, 23.12.2022
В Париже усилились стычки курдов с правоохранителями
Стычки курдов с правоохранителями в Париже усилились, полиция применила шумовые гранаты, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T19:10
2022-12-23T19:10
2022-12-23T19:49
париж
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ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Стычки курдов с правоохранителями в Париже усилились, полиция применила шумовые гранаты, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее у места стрельбы, оцепленного полицией в 10-м округе Парижа, собрались несколько десятков курдов. Они обвиняют в инциденте Турцию. Как сообщил РИА Новости представитель курдской общины, при стрельбе погибли трое курдов. К месту ЧП были стянуты усиленные патрули полиции.Позднее стихийный митинг курдской общины перерос в стычки с полицией. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ для разгона толпы.Протестующие начали устраивать беспорядки, жечь мусорные баки, закидывать полицию камнями и бутылками. В ответ полиция неоднократно применяла слезоточивый газ, а затем и шумовые гранаты. Столкновения усиливаются.В пятницу 69-летний мужчина открыл стрельбу на улице в 10-м округе Парижа, он был задержан, его мотивы неизвестны. По данным агентства Франс Пресс, он француз по национальности, известен полиции по двум покушениям на убийство – в 2016 и 2021 годах. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве.
https://ria.ru/20221223/terakt-1840951411.html
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Взрывы и дым: полиция Парижа применила газ и шумовые гранаты для разгона протестующих
Взрывы и дым: полиция Парижа применила газ и шумовые гранаты для разгона протестующих
2022-12-23T19:10
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PT1M13S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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париж
19:10 23.12.2022 (обновлено: 19:49 23.12.2022)
В Париже усилились стычки курдов с правоохранителями
В Париже усилились стычки курдов с правоохранителями, полиция применила шумовые гранаты
ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Стычки курдов с правоохранителями в Париже усилились, полиция применила шумовые гранаты, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее у места стрельбы, оцепленного полицией в 10-м округе Парижа, собрались несколько десятков курдов. Они обвиняют в инциденте Турцию. Как сообщил РИА Новости представитель курдской общины, при стрельбе погибли трое курдов. К месту ЧП были стянуты усиленные патрули полиции.
Позднее стихийный митинг курдской общины перерос в стычки с полицией. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ для разгона толпы.
Протестующие начали устраивать беспорядки, жечь мусорные баки, закидывать полицию камнями и бутылками. В ответ полиция неоднократно применяла слезоточивый газ, а затем и шумовые гранаты. Столкновения усиливаются.
В пятницу 69-летний мужчина открыл стрельбу на улице в 10-м округе Парижа, он был задержан, его мотивы неизвестны. По данным агентства Франс Пресс, он француз по национальности, известен полиции по двум покушениям на убийство – в 2016 и 2021 годах. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве.