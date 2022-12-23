https://ria.ru/20221223/parizh-1840951549.html

В Париже усилились стычки курдов с правоохранителями

В Париже усилились стычки курдов с правоохранителями - РИА Новости, 23.12.2022

В Париже усилились стычки курдов с правоохранителями

Стычки курдов с правоохранителями в Париже усилились, полиция применила шумовые гранаты, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T19:10

2022-12-23T19:10

2022-12-23T19:49

париж

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ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Стычки курдов с правоохранителями в Париже усилились, полиция применила шумовые гранаты, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее у места стрельбы, оцепленного полицией в 10-м округе Парижа, собрались несколько десятков курдов. Они обвиняют в инциденте Турцию. Как сообщил РИА Новости представитель курдской общины, при стрельбе погибли трое курдов. К месту ЧП были стянуты усиленные патрули полиции.Позднее стихийный митинг курдской общины перерос в стычки с полицией. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ для разгона толпы.Протестующие начали устраивать беспорядки, жечь мусорные баки, закидывать полицию камнями и бутылками. В ответ полиция неоднократно применяла слезоточивый газ, а затем и шумовые гранаты. Столкновения усиливаются.В пятницу 69-летний мужчина открыл стрельбу на улице в 10-м округе Парижа, он был задержан, его мотивы неизвестны. По данным агентства Франс Пресс, он француз по национальности, известен полиции по двум покушениям на убийство – в 2016 и 2021 годах. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве.

https://ria.ru/20221223/terakt-1840951411.html

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Взрывы и дым: полиция Парижа применила газ и шумовые гранаты для разгона протестующих Взрывы и дым: полиция Парижа применила газ и шумовые гранаты для разгона протестующих 2022-12-23T19:10 true PT1M13S

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Евгения Нефедова

париж