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При стрельбе в Париже пострадали шесть человек - РИА Новости, 23.12.2022
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При стрельбе в Париже пострадали шесть человек
При стрельбе в Париже пострадали шесть человек - РИА Новости, 23.12.2022
При стрельбе в Париже пострадали шесть человек
Шесть человек получили ранения в результате стрельбы в Париже, передаёт телеканал BFMTV. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T14:44
2022-12-23T15:39
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франция
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ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости. Шесть человек получили ранения в результате стрельбы в Париже, передаёт телеканал BFMTV. В пятницу 60-летний мужчина открыл огонь на улице в 10-м округе Парижа. Стрелок был задержан. По данным телеканала, в результате стрельбы ранения получили шесть человек, один из них в тяжелом состоянии. Мотивы стрелявшего неизвестны. Префектура полиции призвала граждан избегать места ЧП.
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в мире, париж, франция
В мире, Париж, Франция
14:44 23.12.2022 (обновлено: 15:39 23.12.2022)
 
При стрельбе в Париже пострадали шесть человек

Телеканал BFMTV сообщил о шести пострадавших при стрельбе в Париже

© AFP 2022 / THOMAS SAMSONПолицейские на месте стрельбы в Париже. 23 декабря 2022
Полицейские на месте стрельбы в Париже. 23 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AFP 2022 / THOMAS SAMSON
Полицейские на месте стрельбы в Париже. 23 декабря 2022
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости. Шесть человек получили ранения в результате стрельбы в Париже, передаёт телеканал BFMTV.
В пятницу 60-летний мужчина открыл огонь на улице в 10-м округе Парижа. Стрелок был задержан.
По данным телеканала, в результате стрельбы ранения получили шесть человек, один из них в тяжелом состоянии.
Мотивы стрелявшего неизвестны.
Префектура полиции призвала граждан избегать места ЧП.
 
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