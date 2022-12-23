https://ria.ru/20221223/parizh-1840848104.html
При стрельбе в Париже пострадали шесть человек
При стрельбе в Париже пострадали шесть человек - РИА Новости, 23.12.2022
При стрельбе в Париже пострадали шесть человек
Шесть человек получили ранения в результате стрельбы в Париже, передаёт телеканал BFMTV. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T14:44
2022-12-23T14:44
2022-12-23T15:39
в мире
париж
франция
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ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости. Шесть человек получили ранения в результате стрельбы в Париже, передаёт телеканал BFMTV. В пятницу 60-летний мужчина открыл огонь на улице в 10-м округе Парижа. Стрелок был задержан. По данным телеканала, в результате стрельбы ранения получили шесть человек, один из них в тяжелом состоянии. Мотивы стрелявшего неизвестны. Префектура полиции призвала граждан избегать места ЧП.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, париж, франция
14:44 23.12.2022 (обновлено: 15:39 23.12.2022)
При стрельбе в Париже пострадали шесть человек
Телеканал BFMTV сообщил о шести пострадавших при стрельбе в Париже
ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости.
Шесть человек получили ранения в результате стрельбы в Париже, передаёт телеканал BFMTV
.
В пятницу 60-летний мужчина открыл огонь на улице в 10-м округе Парижа. Стрелок был задержан.
По данным телеканала, в результате стрельбы ранения получили шесть человек, один из них в тяжелом состоянии.
Мотивы стрелявшего неизвестны.
Префектура полиции призвала граждан избегать места ЧП.