https://ria.ru/20221223/parizh-1840848104.html

При стрельбе в Париже пострадали шесть человек

При стрельбе в Париже пострадали шесть человек - РИА Новости, 23.12.2022

При стрельбе в Париже пострадали шесть человек

Шесть человек получили ранения в результате стрельбы в Париже, передаёт телеканал BFMTV. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T14:44

2022-12-23T14:44

2022-12-23T15:39

в мире

париж

франция

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ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости. Шесть человек получили ранения в результате стрельбы в Париже, передаёт телеканал BFMTV. В пятницу 60-летний мужчина открыл огонь на улице в 10-м округе Парижа. Стрелок был задержан. По данным телеканала, в результате стрельбы ранения получили шесть человек, один из них в тяжелом состоянии. Мотивы стрелявшего неизвестны. Префектура полиции призвала граждан избегать места ЧП.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, париж, франция