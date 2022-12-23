https://ria.ru/20221223/pakistan-1840744620.html
При взрыве автомобиля в столице Пакистана погиб полицейский
При взрыве автомобиля в столице Пакистана погиб полицейский - РИА Новости, 23.12.2022
При взрыве автомобиля в столице Пакистана погиб полицейский
Как минимум один сотрудник полиции погиб и четверо получили ранения при взрыве заминированного автомобиля в столице Пакистана, сообщает телеканал Geo. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T10:16
2022-12-23T10:16
2022-12-23T10:16
в мире
пакистан
талибан
исламабад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840743790_0:0:2916:1641_1920x0_80_0_0_99c8bf403d36d2fd01dec7e669f7c6c5.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 дек – РИА Новости. Как минимум один сотрудник полиции погиб и четверо получили ранения при взрыве заминированного автомобиля в столице Пакистана, сообщает телеканал Geo. По данным источников в полиции, взрыв произошел после того, как полицейские остановили автомобиль для проверки. Как отмечает телеканал Dawn, взрыв произошел рядом с клиникой. Полиция не сообщила о причастности какой-либо группировки террористов к этому инциденту. Между тем, в конце прошлого месяца террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* сообщила, что отменяет режим прекращения огня, согласованный с правительством Пакистана, и приказывает боевикам группировки совершать нападения по всей стране. Группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* признана террористической правительствами США, Великобритании и Канады. Созданная из представителей различных группировок, она противостоит правительствам Пакистана и Индии, стремясь распространить свое влияние на ряд областей этих государств. При этом афганские талибы (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) отрицают связь с данным движением.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20221130/pakistan-1835177097.html
пакистан
исламабад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840743790_515:0:2916:1801_1920x0_80_0_0_a1d6203545db771ecb3d5bd3793d58c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, талибан, исламабад
В мире, Пакистан, Талибан, Исламабад
При взрыве автомобиля в столице Пакистана погиб полицейский
Один полицейский погиб и четверо получили ранения при взрыве автомобиля в Исламабаде
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 дек – РИА Новости.
Как минимум один сотрудник полиции погиб и четверо получили ранения при взрыве заминированного автомобиля в столице Пакистана, сообщает телеканал Geo
.
По данным источников в полиции, взрыв произошел после того, как полицейские остановили автомобиль для проверки.
Как отмечает телеканал Dawn, взрыв произошел рядом с клиникой.
Полиция не сообщила о причастности какой-либо группировки террористов к этому инциденту. Между тем, в конце прошлого месяца террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* сообщила, что отменяет режим прекращения огня, согласованный с правительством Пакистана, и приказывает боевикам группировки совершать нападения по всей стране.
Группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* признана террористической правительствами США, Великобритании и Канады. Созданная из представителей различных группировок, она противостоит правительствам Пакистана и Индии, стремясь распространить свое влияние на ряд областей этих государств. При этом афганские талибы (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) отрицают связь с данным движением.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России