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При взрыве автомобиля в столице Пакистана погиб полицейский - РИА Новости, 23.12.2022
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При взрыве автомобиля в столице Пакистана погиб полицейский
При взрыве автомобиля в столице Пакистана погиб полицейский - РИА Новости, 23.12.2022
При взрыве автомобиля в столице Пакистана погиб полицейский
Как минимум один сотрудник полиции погиб и четверо получили ранения при взрыве заминированного автомобиля в столице Пакистана, сообщает телеканал Geo. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T10:16
2022-12-23T10:16
в мире
пакистан
талибан
исламабад
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 дек – РИА Новости. Как минимум один сотрудник полиции погиб и четверо получили ранения при взрыве заминированного автомобиля в столице Пакистана, сообщает телеканал Geo. По данным источников в полиции, взрыв произошел после того, как полицейские остановили автомобиль для проверки. Как отмечает телеканал Dawn, взрыв произошел рядом с клиникой. Полиция не сообщила о причастности какой-либо группировки террористов к этому инциденту. Между тем, в конце прошлого месяца террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* сообщила, что отменяет режим прекращения огня, согласованный с правительством Пакистана, и приказывает боевикам группировки совершать нападения по всей стране. Группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* признана террористической правительствами США, Великобритании и Канады. Созданная из представителей различных группировок, она противостоит правительствам Пакистана и Индии, стремясь распространить свое влияние на ряд областей этих государств. При этом афганские талибы (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) отрицают связь с данным движением.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, пакистан, талибан, исламабад
В мире, Пакистан, Талибан, Исламабад
10:16 23.12.2022
 
При взрыве автомобиля в столице Пакистана погиб полицейский

Один полицейский погиб и четверо получили ранения при взрыве автомобиля в Исламабаде

© AP Photo / Mohammad SajjadАвтомобили скорой помощи в Пакистане
Автомобили скорой помощи в Пакистане - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Mohammad Sajjad
Автомобили скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 дек – РИА Новости. Как минимум один сотрудник полиции погиб и четверо получили ранения при взрыве заминированного автомобиля в столице Пакистана, сообщает телеканал Geo.
По данным источников в полиции, взрыв произошел после того, как полицейские остановили автомобиль для проверки.
Как отмечает телеканал Dawn, взрыв произошел рядом с клиникой.
Полиция не сообщила о причастности какой-либо группировки террористов к этому инциденту. Между тем, в конце прошлого месяца террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* сообщила, что отменяет режим прекращения огня, согласованный с правительством Пакистана, и приказывает боевикам группировки совершать нападения по всей стране.
Группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* признана террористической правительствами США, Великобритании и Канады. Созданная из представителей различных группировок, она противостоит правительствам Пакистана и Индии, стремясь распространить свое влияние на ряд областей этих государств. При этом афганские талибы (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) отрицают связь с данным движением.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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В миреПакистанТалибанИсламабад
 
 
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