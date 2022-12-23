https://ria.ru/20221223/pakistan-1840744620.html

При взрыве автомобиля в столице Пакистана погиб полицейский

При взрыве автомобиля в столице Пакистана погиб полицейский - РИА Новости, 23.12.2022

При взрыве автомобиля в столице Пакистана погиб полицейский

Как минимум один сотрудник полиции погиб и четверо получили ранения при взрыве заминированного автомобиля в столице Пакистана, сообщает телеканал Geo. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T10:16

2022-12-23T10:16

2022-12-23T10:16

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 дек – РИА Новости. Как минимум один сотрудник полиции погиб и четверо получили ранения при взрыве заминированного автомобиля в столице Пакистана, сообщает телеканал Geo. По данным источников в полиции, взрыв произошел после того, как полицейские остановили автомобиль для проверки. Как отмечает телеканал Dawn, взрыв произошел рядом с клиникой. Полиция не сообщила о причастности какой-либо группировки террористов к этому инциденту. Между тем, в конце прошлого месяца террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* сообщила, что отменяет режим прекращения огня, согласованный с правительством Пакистана, и приказывает боевикам группировки совершать нападения по всей стране. Группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* признана террористической правительствами США, Великобритании и Канады. Созданная из представителей различных группировок, она противостоит правительствам Пакистана и Индии, стремясь распространить свое влияние на ряд областей этих государств. При этом афганские талибы (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) отрицают связь с данным движением.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, пакистан, талибан, исламабад