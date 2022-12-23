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Врачи-онкологи начали проводить телемедицинские консультации в Подмосковье
Врачи-онкологи начали проводить телемедицинские консультации в Подмосковье - РИА Новости, 23.12.2022
Врачи-онкологи начали проводить телемедицинские консультации в Подмосковье
В Подмосковье появилась возможность получить консультацию врача-онколога с помощью телемедицинских технологий. В ходе онлайн-беседы специалист может продлить... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T16:36
2022-12-23T16:36
2022-12-23T16:36
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В Подмосковье появилась возможность получить консультацию врача-онколога с помощью телемедицинских технологий. В ходе онлайн-беседы специалист может продлить больничный лист, выписать рецепт на льготный препарат, а также объяснить значение результатов анализов. Об этом сообщил телеканал "360"."Развитие телемедицины дает возможность получить медицинские услуги не выходя из дома. Пациенты с онкологическими заболеваниями смогут поговорить со специалистом, узнать о результатах анализов или продлить рецепт на лекарство", – заявила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.Обратиться за консультацией можно с помощью портала gostelemed.ru, РПГУ, инфомата в поликлинике, через линию 122 или на приеме у лечащего врача.
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РИА Новости
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