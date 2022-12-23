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Врачи-онкологи начали проводить телемедицинские консультации в Подмосковье - РИА Новости, 23.12.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221223/onkologi-1840898431.html
Врачи-онкологи начали проводить телемедицинские консультации в Подмосковье
Врачи-онкологи начали проводить телемедицинские консультации в Подмосковье - РИА Новости, 23.12.2022
Врачи-онкологи начали проводить телемедицинские консультации в Подмосковье
В Подмосковье появилась возможность получить консультацию врача-онколога с помощью телемедицинских технологий. В ходе онлайн-беседы специалист может продлить... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T16:36
2022-12-23T16:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В Подмосковье появилась возможность получить консультацию врача-онколога с помощью телемедицинских технологий. В ходе онлайн-беседы специалист может продлить больничный лист, выписать рецепт на льготный препарат, а также объяснить значение результатов анализов. Об этом сообщил телеканал "360"."Развитие телемедицины дает возможность получить медицинские услуги не выходя из дома. Пациенты с онкологическими заболеваниями смогут поговорить со специалистом, узнать о результатах анализов или продлить рецепт на лекарство", – заявила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.Обратиться за консультацией можно с помощью портала gostelemed.ru, РПГУ, инфомата в поликлинике, через линию 122 или на приеме у лечащего врача.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
16:36 23.12.2022
 

Врачи-онкологи начали проводить телемедицинские консультации в Подмосковье

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЦентр телемедицины
Центр телемедицины - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В Подмосковье появилась возможность получить консультацию врача-онколога с помощью телемедицинских технологий. В ходе онлайн-беседы специалист может продлить больничный лист, выписать рецепт на льготный препарат, а также объяснить значение результатов анализов. Об этом сообщил телеканал "360".
"Развитие телемедицины дает возможность получить медицинские услуги не выходя из дома. Пациенты с онкологическими заболеваниями смогут поговорить со специалистом, узнать о результатах анализов или продлить рецепт на лекарство", – заявила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.
Обратиться за консультацией можно с помощью портала gostelemed.ru, РПГУ, инфомата в поликлинике, через линию 122 или на приеме у лечащего врача.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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