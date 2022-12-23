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В ДНР заявили о снижении интенсивности обстрелов Донецка
В ДНР заявили о снижении интенсивности обстрелов Донецка - РИА Новости, 23.12.2022
В ДНР заявили о снижении интенсивности обстрелов Донецка
Интенсивность обстрелов центральных районов Донецка украинскими военными заметно снизилась в последние 2-3 дня, заявил офицер Народной милиции ДНР Андрей... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T14:48
2022-12-23T14:48
2022-12-23T14:48
специальная военная операция на украине
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донецк
донецкая народная республика
горловка
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Интенсивность обстрелов центральных районов Донецка украинскими военными заметно снизилась в последние 2-3 дня, заявил офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский. "В последние два, пожалуй, три дня интенсивность обстрелов центральных районов Донецка заметно снизилась. Связываю я это прежде всего с тем, что были достигнуты определенные успехи в контрбатарейной борьбе - и значительное количество огневых средств противника было поражено, прежде всего на северо-западном направлении", - сообщил он в эфире Первого канала. Но, тем не менее, по его словам, обстрелы продолжаются, особенно часты они в направлении Горловки и Ясиноватой. По информации Баевского, за сутки по всем населенным пунктам ДНР совершается 60-65 обстрелов, в среднем в сутки украинские военные выпускают около 290 боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, горловка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка
В ДНР заявили о снижении интенсивности обстрелов Донецка
Офицер НМ ДНР Белявский отметил снижение интенсивности обстрелов Донецка