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В ДНР заявили о снижении интенсивности обстрелов Донецка

В ДНР заявили о снижении интенсивности обстрелов Донецка - РИА Новости, 23.12.2022

В ДНР заявили о снижении интенсивности обстрелов Донецка

Интенсивность обстрелов центральных районов Донецка украинскими военными заметно снизилась в последние 2-3 дня, заявил офицер Народной милиции ДНР Андрей... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T14:48

2022-12-23T14:48

2022-12-23T14:48

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Интенсивность обстрелов центральных районов Донецка украинскими военными заметно снизилась в последние 2-3 дня, заявил офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский. "В последние два, пожалуй, три дня интенсивность обстрелов центральных районов Донецка заметно снизилась. Связываю я это прежде всего с тем, что были достигнуты определенные успехи в контрбатарейной борьбе - и значительное количество огневых средств противника было поражено, прежде всего на северо-западном направлении", - сообщил он в эфире Первого канала. Но, тем не менее, по его словам, обстрелы продолжаются, особенно часты они в направлении Горловки и Ясиноватой. По информации Баевского, за сутки по всем населенным пунктам ДНР совершается 60-65 обстрелов, в среднем в сутки украинские военные выпускают около 290 боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

горловка

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в мире, донецк, донецкая народная республика, горловка