https://ria.ru/20221223/obstrel-1840972496.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 23.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T20:34

2022-12-23T20:34

2022-12-23T20:34

специальная военная операция на украине

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донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 19.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 19.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221223/spetsoperatsiya-1840850695.html

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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в мире, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, нато