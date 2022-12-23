https://ria.ru/20221223/obstrel-1840972496.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 23.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T20:34
2022-12-23T20:34
2022-12-23T20:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
ясиноватая
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сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 19.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 19.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221223/spetsoperatsiya-1840850695.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую