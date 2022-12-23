https://ria.ru/20221223/obstrel-1840926188.html
ВСУ обстреляли два района Донецка
ВСУ обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 23.12.2022
ВСУ обстреляли два района Донецка
Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство Донецкой РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T17:51
2022-12-23T17:51
2022-12-23T18:06
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221223/artemovsk-1840723123.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
17:51 23.12.2022 (обновлено: 18:06 23.12.2022)
ВСУ обстреляли два района Донецка
Представительство ДНР сообщило о новом обстреле Куйбышевского и Киевского районов Донецка