https://ria.ru/20221223/obstrel-1840741787.html

Украинские войска обстреляли Донецк пятью снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк пятью снарядами натовского калибра - РИА Новости, 23.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк пятью снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T09:56

2022-12-23T09:56

2022-12-23T09:56

донецкая народная республика

куйбышевский район

донецк

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221222/operatsiya-1840694191.html

донецкая народная республика

куйбышевский район

донецк

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, куйбышевский район, донецк, сцкк, происшествия