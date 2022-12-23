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Украинские войска обстреляли Донецк пятью снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк пятью снарядами натовского калибра - РИА Новости, 23.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк пятью снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T09:56
2022-12-23T09:56
2022-12-23T09:56
донецкая народная республика
куйбышевский район
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221222/operatsiya-1840694191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, куйбышевский район, донецк, сцкк, происшествия
Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, Донецк, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк пятью снарядами натовского калибра
ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов натовского калибра