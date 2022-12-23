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Украинские войска обстреляли Донецк пятью снарядами натовского калибра - РИА Новости, 23.12.2022
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Украинские войска обстреляли Донецк пятью снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк пятью снарядами натовского калибра - РИА Новости, 23.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк пятью снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T09:56
2022-12-23T09:56
донецкая народная республика
куйбышевский район
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221222/operatsiya-1840694191.html
донецкая народная республика
куйбышевский район
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донецкая народная республика, куйбышевский район, донецк, сцкк, происшествия
Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, Донецк, СЦКК, Происшествия
09:56 23.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк пятью снарядами натовского калибра

ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 22:55Специальная военная операция на Украине
Врачи в Донецке не решились делать операцию Рогозину из-за ее сложности
 
Донецкая Народная РеспубликаКуйбышевский районДонецкСЦККПроисшествия
 
 
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