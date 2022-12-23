https://ria.ru/20221223/obrazovanie-1840916719.html

МИД выразил обеспокоенность запретом талибов на обучение девушек в вузах

МИД выразил обеспокоенность запретом талибов на обучение девушек в вузах - РИА Новости, 23.12.2022

МИД выразил обеспокоенность запретом талибов на обучение девушек в вузах

В Москве обеспокоены известием о введении правительством "Талибана"* в Афганистане запрета на обучение девушек в высших учебных заведениях и ждут, что Кабул... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T17:24

2022-12-23T17:24

2022-12-23T17:24

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афганистан

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В Москве обеспокоены известием о введении правительством "Талибана"* в Афганистане запрета на обучение девушек в высших учебных заведениях и ждут, что Кабул примет меры по обеспечению безопасности девушек-студентов, сообщил МИД РФ. "С обеспокоенностью отметили известие о введении талибским правительством в Афганистане запрета на обучение девушек в высших учебных заведениях. Право на образование входит в число базовых прав и свобод человека. Приняли к сведению оправдания афганских властей об увязке запрета на высшее образование для девушек якобы с проблемами обеспечения безопасности или с экономическими сложностями. Ожидаем, что в скором времени Кабул примет необходимые меры по выправлению этой ситуации", - говорится в сообщении МИД РФ на его официальном сайте. В министерстве отметили, что "образование населения без всяческих дискриминационных подходов – залог благополучного социального и экономического развития современного общества". Ранее афганские СМИ сообщали, что министерство высшего образования в правительстве талибов распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана.* Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20221210/konvertoplan-1837545535.html

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в мире, афганистан, кабул (город), россия, оон, талибан