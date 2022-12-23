https://ria.ru/20221223/obrazovanie-1840916719.html
МИД выразил обеспокоенность запретом талибов на обучение девушек в вузах
МИД выразил обеспокоенность запретом талибов на обучение девушек в вузах - РИА Новости, 23.12.2022
МИД выразил обеспокоенность запретом талибов на обучение девушек в вузах
В Москве обеспокоены известием о введении правительством "Талибана"* в Афганистане запрета на обучение девушек в высших учебных заведениях и ждут, что Кабул... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T17:24
2022-12-23T17:24
2022-12-23T17:24
в мире
афганистан
кабул (город)
россия
оон
талибан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_af21ae4855ef96aee58b47798c6d262b.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В Москве обеспокоены известием о введении правительством "Талибана"* в Афганистане запрета на обучение девушек в высших учебных заведениях и ждут, что Кабул примет меры по обеспечению безопасности девушек-студентов, сообщил МИД РФ. "С обеспокоенностью отметили известие о введении талибским правительством в Афганистане запрета на обучение девушек в высших учебных заведениях. Право на образование входит в число базовых прав и свобод человека. Приняли к сведению оправдания афганских властей об увязке запрета на высшее образование для девушек якобы с проблемами обеспечения безопасности или с экономическими сложностями. Ожидаем, что в скором времени Кабул примет необходимые меры по выправлению этой ситуации", - говорится в сообщении МИД РФ на его официальном сайте. В министерстве отметили, что "образование населения без всяческих дискриминационных подходов – залог благополучного социального и экономического развития современного общества". Ранее афганские СМИ сообщали, что министерство высшего образования в правительстве талибов распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана.* Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20221210/konvertoplan-1837545535.html
https://ria.ru/20221221/kabul-1840163665.html
афганистан
кабул (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_094803a406003918c3840565a82e2abc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, кабул (город), россия, оон, талибан
В мире, Афганистан, Кабул (город), Россия, ООН, Талибан
МИД выразил обеспокоенность запретом талибов на обучение девушек в вузах
МИД выразил обеспокоенность запретом правительства Афганистана на обучение девушек в вузах