https://ria.ru/20221223/novyygod-1840819773.html

Россияне назвали любимые новогодние блюда

Россияне назвали любимые новогодние блюда - РИА Новости, 23.12.2022

Россияне назвали любимые новогодние блюда

Каждый второй россиянин предпочитает провести новогоднюю ночь за большим праздничным столом, при этом самым популярным блюдом на новогоднем столе остаются... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T13:35

2022-12-23T13:35

2022-12-23T13:47

новый год

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Каждый второй россиянин предпочитает провести новогоднюю ночь за большим праздничным столом, при этом самым популярным блюдом на новогоднем столе остаются салаты, среди которых и традиционный оливье, свидетельствуют данные исследования сервиса правильного питания Level Kitchen (есть у РИА Новости). Исследование проводилось на сайте, а также в телеграм-канале компании в период с 12 по 18 декабря текущего года. Было опрошено 2700 человек. "Каждый второй опрошенный выбирает именно традиционный формат застолья в Новый год. Большинство также обязательно поставит на стол множество салатов во главе с оливье и не будет считать количество съеденной ночью еды", - говорится в материалах. Согласно результатам исследования, 53% проголосовали за большое количество блюд и закусок на новогоднем столе, 38% выбрали ужин с одним горячим и закусками. Но есть и те, кто предпочитает иные форматы "ночного" меню: например, 6% респондентов высказались за легкий перекус в виде фруктов, овощей и закусок, а 2% вообще решили не есть в праздничную ночь. В свою очередь, для 58% опрошенных важно наличие на новогоднем столе традиционного оливье с прочими салатами, 41% из них обязательно приготовят горячее блюдо - это мясо или рыба с различными гарнирами, а фрукты и алкоголь в составе праздничной еды важны для 34% и 33% опрошенных. Далее по популярности идут сок (25%), колбасы и сыры (21%), а на последнем месте - конфеты, получившие лишь 10% голосов. В исследовании также отмечается, что большинство опрошенных не планируют ставить никаких ограничений по количеству съеденных ночью блюд: 53% в целом не контролируют себя, а 23% под Новый год в еде будут следовать принципу "как получится". "Остальные 24% участников опроса либо целиком и полностью дают себе отчет в количестве съеденных блюд, либо просто склонны к подсчету", - отмечают в Level Kitchen.

https://ria.ru/20221223/goroda-1840607141.html

https://realty.ria.ru/20221223/podarki-1840050510.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

новый год, общество