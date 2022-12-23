https://ria.ru/20221223/novyygod-1840819773.html
Россияне назвали любимые новогодние блюда
Россияне назвали любимые новогодние блюда - РИА Новости, 23.12.2022
Россияне назвали любимые новогодние блюда
Каждый второй россиянин предпочитает провести новогоднюю ночь за большим праздничным столом, при этом самым популярным блюдом на новогоднем столе остаются... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T13:35
2022-12-23T13:35
2022-12-23T13:47
новый год
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Каждый второй россиянин предпочитает провести новогоднюю ночь за большим праздничным столом, при этом самым популярным блюдом на новогоднем столе остаются салаты, среди которых и традиционный оливье, свидетельствуют данные исследования сервиса правильного питания Level Kitchen (есть у РИА Новости). Исследование проводилось на сайте, а также в телеграм-канале компании в период с 12 по 18 декабря текущего года. Было опрошено 2700 человек. "Каждый второй опрошенный выбирает именно традиционный формат застолья в Новый год. Большинство также обязательно поставит на стол множество салатов во главе с оливье и не будет считать количество съеденной ночью еды", - говорится в материалах. Согласно результатам исследования, 53% проголосовали за большое количество блюд и закусок на новогоднем столе, 38% выбрали ужин с одним горячим и закусками. Но есть и те, кто предпочитает иные форматы "ночного" меню: например, 6% респондентов высказались за легкий перекус в виде фруктов, овощей и закусок, а 2% вообще решили не есть в праздничную ночь. В свою очередь, для 58% опрошенных важно наличие на новогоднем столе традиционного оливье с прочими салатами, 41% из них обязательно приготовят горячее блюдо - это мясо или рыба с различными гарнирами, а фрукты и алкоголь в составе праздничной еды важны для 34% и 33% опрошенных. Далее по популярности идут сок (25%), колбасы и сыры (21%), а на последнем месте - конфеты, получившие лишь 10% голосов. В исследовании также отмечается, что большинство опрошенных не планируют ставить никаких ограничений по количеству съеденных ночью блюд: 53% в целом не контролируют себя, а 23% под Новый год в еде будут следовать принципу "как получится". "Остальные 24% участников опроса либо целиком и полностью дают себе отчет в количестве съеденных блюд, либо просто склонны к подсчету", - отмечают в Level Kitchen.
https://ria.ru/20221223/goroda-1840607141.html
https://realty.ria.ru/20221223/podarki-1840050510.html
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новый год, общество
13:35 23.12.2022 (обновлено: 13:47 23.12.2022)
Россияне назвали любимые новогодние блюда
Самым популярным блюдом на новогоднем столе остаются салаты, среди которых оливье
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Каждый второй россиянин предпочитает провести новогоднюю ночь за большим праздничным столом, при этом самым популярным блюдом на новогоднем столе остаются салаты, среди которых и традиционный оливье, свидетельствуют данные исследования сервиса правильного питания Level Kitchen
(есть у РИА Новости).
Исследование проводилось на сайте, а также в телеграм-канале компании в период с 12 по 18 декабря текущего года. Было опрошено 2700 человек. "Каждый второй опрошенный выбирает именно традиционный формат застолья в Новый год. Большинство также обязательно поставит на стол множество салатов во главе с оливье и не будет считать количество съеденной ночью еды", - говорится в материалах.
Согласно результатам исследования, 53% проголосовали за большое количество блюд и закусок на новогоднем столе, 38% выбрали ужин с одним горячим и закусками. Но есть и те, кто предпочитает иные форматы "ночного" меню: например, 6% респондентов высказались за легкий перекус в виде фруктов, овощей и закусок, а 2% вообще решили не есть в праздничную ночь.
В свою очередь, для 58% опрошенных важно наличие на новогоднем столе традиционного оливье с прочими салатами, 41% из них обязательно приготовят горячее блюдо - это мясо или рыба с различными гарнирами, а фрукты и алкоголь в составе праздничной еды важны для 34% и 33% опрошенных. Далее по популярности идут сок (25%), колбасы и сыры (21%), а на последнем месте - конфеты, получившие лишь 10% голосов.
В исследовании также отмечается, что большинство опрошенных не планируют ставить никаких ограничений по количеству съеденных ночью блюд: 53% в целом не контролируют себя, а 23% под Новый год в еде будут следовать принципу "как получится". "Остальные 24% участников опроса либо целиком и полностью дают себе отчет в количестве съеденных блюд, либо просто склонны к подсчету", - отмечают в Level Kitchen.