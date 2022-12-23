https://ria.ru/20221223/novyy_god-1840860565.html

Космонавт рассказал, как экипаж МКС будет работать в новогодние праздники

Космонавт рассказал, как экипаж МКС будет работать в новогодние праздники - РИА Новости, 23.12.2022

Космонавт рассказал, как экипаж МКС будет работать в новогодние праздники

Российский экипаж МКС в новогодние праздники будет преимущественно работать, отдохнуть удастся пару дней, сообщил космонавт Сергей Прокопьев на новогодней... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T15:18

2022-12-23T15:18

2022-12-23T15:18

космос - риа наука

анна кикина

центр управления полетами

международная космическая станция (мкс)

коити ваката

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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 23 дек - РИА Новости. Российский экипаж МКС в новогодние праздники будет преимущественно работать, отдохнуть удастся пару дней, сообщил космонавт Сергей Прокопьев на новогодней пресс-конференции в Центре управления полетами (ЦУП). Сейчас на станции находятся россияне Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, американцы Фрэнк Рубио, Джош Кассада и Николь Манн, японец Коити Ваката. "У нас будет два выходных после Нового года, но даже в праздники мы будем на посту", - сказал Прокопьев, добавив, что уже с 1 января у них есть задачи. По его словам, у экипажа нет ритуала загадывать желание под бой курантов, космонавты поздравят друг друга при пролете над родными городами. Кроме того, вместе с коллегами по МКС католическое рождество, а те в свою очередь - Новый год с россиянами. Из новогодних традиций у космонавтов: украшение станции игрушками и мишурой, приготовление праздничных блюд, напоминающих о доме. В этом году, по словам Кикиной, экипаж приготовит оливье. Что касается новогодних подарков, то они традиционно упакованы в красный носочек. Кикина продемонстрировала один из них журналистам. "Уже чувствуется приближение Нового года - видите, мы тут немного с шарами уже начинаем играть, с украшениями", - сказала она. На вопрос, будет ли Кикина наряжаться в образ Снегурочки, она посетовала, что на станции нет подходящего костюма, но, возможно, экипаж что-нибудь "смастерит" из имеющегося под рукой.

https://ria.ru/20221216/kosmonavty-1839157075.html

https://ria.ru/20221221/kosmos-1840170326.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, анна кикина, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), коити ваката