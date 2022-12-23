Рейтинг@Mail.ru
Космонавт рассказал, как экипаж МКС будет работать в новогодние праздники - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221223/novyy_god-1840860565.html
Космонавт рассказал, как экипаж МКС будет работать в новогодние праздники
Космонавт рассказал, как экипаж МКС будет работать в новогодние праздники - РИА Новости, 23.12.2022
Космонавт рассказал, как экипаж МКС будет работать в новогодние праздники
Российский экипаж МКС в новогодние праздники будет преимущественно работать, отдохнуть удастся пару дней, сообщил космонавт Сергей Прокопьев на новогодней... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T15:18
2022-12-23T15:18
космос - риа наука
анна кикина
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
коити ваката
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829169807_58:0:1871:1019_1920x0_80_0_0_89910ed07aabc71b26b51c0d429ae491.jpg
КОРОЛЕВ (Московская обл.), 23 дек - РИА Новости. Российский экипаж МКС в новогодние праздники будет преимущественно работать, отдохнуть удастся пару дней, сообщил космонавт Сергей Прокопьев на новогодней пресс-конференции в Центре управления полетами (ЦУП). Сейчас на станции находятся россияне Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, американцы Фрэнк Рубио, Джош Кассада и Николь Манн, японец Коити Ваката. "У нас будет два выходных после Нового года, но даже в праздники мы будем на посту", - сказал Прокопьев, добавив, что уже с 1 января у них есть задачи. По его словам, у экипажа нет ритуала загадывать желание под бой курантов, космонавты поздравят друг друга при пролете над родными городами. Кроме того, вместе с коллегами по МКС католическое рождество, а те в свою очередь - Новый год с россиянами. Из новогодних традиций у космонавтов: украшение станции игрушками и мишурой, приготовление праздничных блюд, напоминающих о доме. В этом году, по словам Кикиной, экипаж приготовит оливье. Что касается новогодних подарков, то они традиционно упакованы в красный носочек. Кикина продемонстрировала один из них журналистам. "Уже чувствуется приближение Нового года - видите, мы тут немного с шарами уже начинаем играть, с украшениями", - сказала она. На вопрос, будет ли Кикина наряжаться в образ Снегурочки, она посетовала, что на станции нет подходящего костюма, но, возможно, экипаж что-нибудь "смастерит" из имеющегося под рукой.
https://ria.ru/20221216/kosmonavty-1839157075.html
https://ria.ru/20221221/kosmos-1840170326.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829169807_248:0:1607:1019_1920x0_80_0_0_098c3ed978c435f6f0b906b05208542c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, анна кикина, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), коити ваката
Космос - РИА Наука, Анна Кикина, Центр управления полетами, Международная космическая станция (МКС), Коити Ваката
15:18 23.12.2022
 
Космонавт рассказал, как экипаж МКС будет работать в новогодние праздники

Космонавт Прокопьев рассказал, что после Нового года у экипажа МКС будет два выходных

© РоскосмосКосмонавты Госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина
Космонавты Госкорпорации Роскосмос Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина
© Роскосмос
Космонавты Госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина. Архивное фото
Читать ria.ru в
КОРОЛЕВ (Московская обл.), 23 дек - РИА Новости. Российский экипаж МКС в новогодние праздники будет преимущественно работать, отдохнуть удастся пару дней, сообщил космонавт Сергей Прокопьев на новогодней пресс-конференции в Центре управления полетами (ЦУП).
Сейчас на станции находятся россияне Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, американцы Фрэнк Рубио, Джош Кассада и Николь Манн, японец Коити Ваката.
Космонавт Роскосмоса во время выхода в открытый космос
16 декабря, 14:08Наука
Российские космонавты не выйдут в открытый космос до конца года
"У нас будет два выходных после Нового года, но даже в праздники мы будем на посту", - сказал Прокопьев, добавив, что уже с 1 января у них есть задачи. По его словам, у экипажа нет ритуала загадывать желание под бой курантов, космонавты поздравят друг друга при пролете над родными городами. Кроме того, вместе с коллегами по МКС католическое рождество, а те в свою очередь - Новый год с россиянами.
Из новогодних традиций у космонавтов: украшение станции игрушками и мишурой, приготовление праздничных блюд, напоминающих о доме. В этом году, по словам Кикиной, экипаж приготовит оливье. Что касается новогодних подарков, то они традиционно упакованы в красный носочек. Кикина продемонстрировала один из них журналистам. "Уже чувствуется приближение Нового года - видите, мы тут немного с шарами уже начинаем играть, с украшениями", - сказала она.
На вопрос, будет ли Кикина наряжаться в образ Снегурочки, она посетовала, что на станции нет подходящего костюма, но, возможно, экипаж что-нибудь "смастерит" из имеющегося под рукой.
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 10:25
Итоги года в космонавтике
 
Космос - РИА НаукаАнна КикинаЦентр управления полетамиМеждународная космическая станция (МКС)Коити Ваката
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала