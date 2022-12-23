https://ria.ru/20221223/nizhniy_novgorod-1840944556.html
Нижний Новгород объявили молодежной столицей России на 2023 год
Нижний Новгород объявили молодежной столицей России на 2023 год - РИА Новости, 23.12.2022
Нижний Новгород объявили молодежной столицей России на 2023 год
Нижний Новгород объявлен молодёжной столицей России в 2023 году, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T18:51
2022-12-23T18:51
2022-12-23T18:59
нижний новгород
россия
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Нижний Новгород объявлен молодёжной столицей России в 2023 году, передает корреспондент РИА Новости.Также по видеосвязи подключились все города-номинанты. На сцену вышли лидеры голосования: Тула, Нижний Новгород, Владивосток, Мурманск, Калининград и Новый Уренгой.Лидерами всех оценок и голосований стали Владивосток и Нижний Новгород, заработавшие по 167 баллов. Объявить победителя вышли лауреаты премии "Время молодых".
https://ria.ru/20221223/molodezh-1840863057.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нижний новгород, россия, общество
Нижний Новгород, Россия, Общество
18:51 23.12.2022 (обновлено: 18:59 23.12.2022)
Нижний Новгород объявили молодежной столицей России на 2023 год
Нижний Новгород объявили молодежной столицей России на 2023 год