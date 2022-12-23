https://ria.ru/20221223/nizhniy_novgorod-1840944556.html

Нижний Новгород объявили молодежной столицей России на 2023 год

Нижний Новгород объявили молодежной столицей России на 2023 год - РИА Новости, 23.12.2022

Нижний Новгород объявили молодежной столицей России на 2023 год

Нижний Новгород объявлен молодёжной столицей России в 2023 году, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T18:51

2022-12-23T18:51

2022-12-23T18:59

нижний новгород

россия

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Нижний Новгород объявлен молодёжной столицей России в 2023 году, передает корреспондент РИА Новости.Также по видеосвязи подключились все города-номинанты. На сцену вышли лидеры голосования: Тула, Нижний Новгород, Владивосток, Мурманск, Калининград и Новый Уренгой.Лидерами всех оценок и голосований стали Владивосток и Нижний Новгород, заработавшие по 167 баллов. Объявить победителя вышли лауреаты премии "Время молодых".

https://ria.ru/20221223/molodezh-1840863057.html

нижний новгород

россия

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Кирилл Волков

нижний новгород, россия, общество