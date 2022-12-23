Рейтинг@Mail.ru
Нижний Новгород объявили молодежной столицей России на 2023 год - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221223/nizhniy_novgorod-1840944556.html
Нижний Новгород объявили молодежной столицей России на 2023 год
Нижний Новгород объявили молодежной столицей России на 2023 год - РИА Новости, 23.12.2022
Нижний Новгород объявили молодежной столицей России на 2023 год
Нижний Новгород объявлен молодёжной столицей России в 2023 году, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T18:51
2022-12-23T18:59
нижний новгород
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592625913_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_05cc7020602b59cb3ee97bbd2a3bd5b9.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Нижний Новгород объявлен молодёжной столицей России в 2023 году, передает корреспондент РИА Новости.Также по видеосвязи подключились все города-номинанты. На сцену вышли лидеры голосования: Тула, Нижний Новгород, Владивосток, Мурманск, Калининград и Новый Уренгой.Лидерами всех оценок и голосований стали Владивосток и Нижний Новгород, заработавшие по 167 баллов. Объявить победителя вышли лауреаты премии "Время молодых".
https://ria.ru/20221223/molodezh-1840863057.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592625913_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_92fb376bcc061ab1b1e56c24b73bdd32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижний новгород, россия, общество
Нижний Новгород, Россия, Общество
18:51 23.12.2022 (обновлено: 18:59 23.12.2022)
 
Нижний Новгород объявили молодежной столицей России на 2023 год

Нижний Новгород объявили молодежной столицей России на 2023 год

© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в медиабанкДевушка спускается с набережной Федоровского в Нижнем Новгороде
Девушка спускается с набережной Федоровского в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Олег Золото
Перейти в медиабанк
Девушка спускается с набережной Федоровского в Нижнем Новгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Нижний Новгород объявлен молодёжной столицей России в 2023 году, передает корреспондент РИА Новости.
Также по видеосвязи подключились все города-номинанты. На сцену вышли лидеры голосования: Тула, Нижний Новгород, Владивосток, Мурманск, Калининград и Новый Уренгой.
Лидерами всех оценок и голосований стали Владивосток и Нижний Новгород, заработавшие по 167 баллов. Объявить победителя вышли лауреаты премии "Время молодых".
Участники первого съезда Российского движения детей и молодежи в Центральном выставочном зале Манеж в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 15:22
В Росмолодежи отметили высокий уровень молодежной политики
 
Нижний НовгородРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала