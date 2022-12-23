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Добыча нефти в России вырастет на два процента, заявил Новак
Добыча нефти в России вырастет на два процента, заявил Новак - РИА Новости, 23.12.2022
Добыча нефти в России вырастет на два процента, заявил Новак
Добыча нефти в России по итогам года вырастет на 2%, до 535 миллионов тонн, а нефтепереработка увеличится на 5%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T07:34
2022-12-23T07:34
2022-12-23T07:34
экономика
цены на нефть
александр новак
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Добыча нефти в России по итогам года вырастет на 2%, до 535 миллионов тонн, а нефтепереработка увеличится на 5%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "До конца года в нефтяной отрасли выйдем на увеличение даже добычи по сравнению с прошлым годом, примерно на 2%, на уровень 535 миллионов тонн. Мы выпустим больше примерно на 5% нефтепродуктов, чем в прошлом году", - сказал Новак в интервью "России 24".
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экономика, цены на нефть, александр новак, россия
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Россия
Добыча нефти в России вырастет на два процента, заявил Новак
Новак: добыча нефти в России вырастет на два процента по итогам 2022 года