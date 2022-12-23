Рейтинг@Mail.ru
Добыча нефти в России вырастет на два процента, заявил Новак - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221223/neft-1840719557.html
Добыча нефти в России вырастет на два процента, заявил Новак
Добыча нефти в России вырастет на два процента, заявил Новак - РИА Новости, 23.12.2022
Добыча нефти в России вырастет на два процента, заявил Новак
Добыча нефти в России по итогам года вырастет на 2%, до 535 миллионов тонн, а нефтепереработка увеличится на 5%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T07:34
2022-12-23T07:34
экономика
цены на нефть
александр новак
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568269_0:86:3084:1821_1920x0_80_0_0_69ff606bc2d493a4ecc9ea22a6e5e3ac.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Добыча нефти в России по итогам года вырастет на 2%, до 535 миллионов тонн, а нефтепереработка увеличится на 5%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "До конца года в нефтяной отрасли выйдем на увеличение даже добычи по сравнению с прошлым годом, примерно на 2%, на уровень 535 миллионов тонн. Мы выпустим больше примерно на 5% нефтепродуктов, чем в прошлом году", - сказал Новак в интервью "России 24".
https://ria.ru/20221223/novak-1840717576.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568269_355:0:3084:2047_1920x0_80_0_0_f9cb2e777c09de859f479caa3844ded1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, александр новак, россия
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Россия
07:34 23.12.2022
 
Добыча нефти в России вырастет на два процента, заявил Новак

Новак: добыча нефти в России вырастет на два процента по итогам 2022 года

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Добыча нефти в России по итогам года вырастет на 2%, до 535 миллионов тонн, а нефтепереработка увеличится на 5%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"До конца года в нефтяной отрасли выйдем на увеличение даже добычи по сравнению с прошлым годом, примерно на 2%, на уровень 535 миллионов тонн. Мы выпустим больше примерно на 5% нефтепродуктов, чем в прошлом году", - сказал Новак в интервью "России 24".
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на 16-м заседании российско-иранской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Грозном - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
07:08
Новак назвал ответные меры России на введение потолка цен на нефть
 
ЭкономикаЦены на нефтьАлександр НовакРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала