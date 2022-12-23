https://ria.ru/20221223/neft-1840719557.html

Добыча нефти в России вырастет на два процента, заявил Новак

Добыча нефти в России вырастет на два процента, заявил Новак - РИА Новости, 23.12.2022

Добыча нефти в России вырастет на два процента, заявил Новак

Добыча нефти в России по итогам года вырастет на 2%, до 535 миллионов тонн, а нефтепереработка увеличится на 5%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T07:34

2022-12-23T07:34

2022-12-23T07:34

экономика

цены на нефть

александр новак

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Добыча нефти в России по итогам года вырастет на 2%, до 535 миллионов тонн, а нефтепереработка увеличится на 5%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "До конца года в нефтяной отрасли выйдем на увеличение даже добычи по сравнению с прошлым годом, примерно на 2%, на уровень 535 миллионов тонн. Мы выпустим больше примерно на 5% нефтепродуктов, чем в прошлом году", - сказал Новак в интервью "России 24".

https://ria.ru/20221223/novak-1840717576.html

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экономика, цены на нефть, александр новак, россия