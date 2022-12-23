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В Пензе губернатор наградил лучших спортсменов региона по итогам года - РИА Новости, 23.12.2022
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Пензенская область
https://ria.ru/20221223/nagrazhdenie-1840877436.html
В Пензе губернатор наградил лучших спортсменов региона по итогам года
В Пензе губернатор наградил лучших спортсменов региона по итогам года - РИА Новости, 23.12.2022
В Пензе губернатор наградил лучших спортсменов региона по итогам года
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко наградил спортсменов, показавших в текущем году лучшие результаты, среди них чемпион Европы по самбо Алексей... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T15:43
2022-12-23T16:14
олимпийские игры
олег мельниченко
пензенская область
пенза
пензенская область
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ПЕНЗА, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко наградил спортсменов, показавших в текущем году лучшие результаты, среди них чемпион Европы по самбо Алексей Мерзликин, сообщила пресс-службе правительства региона. "Звания "Спортсмен года 2022" Пензенской области удостоен Алексей Мерзликин. Региональное звание "Тренер года 2022" получил его наставник Виталий Надькин. Также вручены награды в 15 номинациях и сертификаты на выплаты по итогам выступлений на официальных международных и всероссийских соревнованиях", - говорится в сообщении. Губернатор выразил благодарность тренерам, которые отдают свой опыт и педагогический талант новому поколению, и отметил сильный характер пензенских спортсменов. "Вы спортсмены, а это значит, что вы люди с характером, сильные личности, способные преодолевать трудности, заставлять делать самих себя то, что вам не хочется, переступать через боль. Это воспитывает соответствующим образом человека... Желаю, чтобы вы оставались крепкими, сильными людьми, достигали цели и задачи, которые ставятся перед вами", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба. Уточняется, что в 2022 году спортсмены, представляющие Пензенскую область, завоевали на международных соревнованиях 17 медалей, на официальных всероссийских соревнованиях - 209 медалей, по итогам Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов Пензенская область заняла 15-е место среди 83 субъектов Федерации, а по результатам XI летней Спартакиады учащихся России сборная области заняла первое место в своей группе. В 2022 году команды Пензенской области стали серебряными призёрами в общекомандном зачете Спартакиады молодёжи России допризывного возраста и XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр. "Пензенские спортсмены стали сильнейшими в нескольких видах единоборств. Сохранили лидерство в регби. Традиционно были в числе лучших по водным видам спорта: прыжки в воду, плавание, триатлон. Показали своё мастерство на проходивших в Пензе всероссийских соревнованиях по теннису, BMX-спорту, спортивному ориентированию и других. В Пензенской области достигнуты целевые показатели федерального проекта "Спорт – норма жизни". Более половины жителей региона, от детей самого младшего возраста до пожилых людей, систематически занимаются физкультурой и спортом. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями - почти 75%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221222/proekty-1840683808.html
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олимпийские игры, олег мельниченко, пензенская область, пенза
Олимпийские игры, Олег Мельниченко, Пензенская область, Пенза, Пензенская область
15:43 23.12.2022 (обновлено: 16:14 23.12.2022)
 
В Пензе губернатор наградил лучших спортсменов региона по итогам года

Пензенский губернатор Мельниченко наградил лучших спортсменов региона по итогам года

CC BY 2.0 / maticulous / Пенза. Вид на город от "Ласточки"Пенза
Пенза - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
CC BY 2.0 / maticulous / Пенза. Вид на город от "Ласточки"
Пенза. Архивное фото
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ПЕНЗА, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко наградил спортсменов, показавших в текущем году лучшие результаты, среди них чемпион Европы по самбо Алексей Мерзликин, сообщила пресс-службе правительства региона.
"Звания "Спортсмен года 2022" Пензенской области удостоен Алексей Мерзликин. Региональное звание "Тренер года 2022" получил его наставник Виталий Надькин. Также вручены награды в 15 номинациях и сертификаты на выплаты по итогам выступлений на официальных международных и всероссийских соревнованиях", - говорится в сообщении.
Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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Губернатор выразил благодарность тренерам, которые отдают свой опыт и педагогический талант новому поколению, и отметил сильный характер пензенских спортсменов.
"Вы спортсмены, а это значит, что вы люди с характером, сильные личности, способные преодолевать трудности, заставлять делать самих себя то, что вам не хочется, переступать через боль. Это воспитывает соответствующим образом человека... Желаю, чтобы вы оставались крепкими, сильными людьми, достигали цели и задачи, которые ставятся перед вами", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
Уточняется, что в 2022 году спортсмены, представляющие Пензенскую область, завоевали на международных соревнованиях 17 медалей, на официальных всероссийских соревнованиях - 209 медалей, по итогам Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов Пензенская область заняла 15-е место среди 83 субъектов Федерации, а по результатам XI летней Спартакиады учащихся России сборная области заняла первое место в своей группе. В 2022 году команды Пензенской области стали серебряными призёрами в общекомандном зачете Спартакиады молодёжи России допризывного возраста и XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр.
"Пензенские спортсмены стали сильнейшими в нескольких видах единоборств. Сохранили лидерство в регби. Традиционно были в числе лучших по водным видам спорта: прыжки в воду, плавание, триатлон. Показали своё мастерство на проходивших в Пензе всероссийских соревнованиях по теннису, BMX-спорту, спортивному ориентированию и других. В Пензенской области достигнуты целевые показатели федерального проекта "Спорт – норма жизни". Более половины жителей региона, от детей самого младшего возраста до пожилых людей, систематически занимаются физкультурой и спортом. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями - почти 75%", - говорится в сообщении.
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Пензенская областьОлимпийские игрыОлег МельниченкоПензенская областьПенза
 
 
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