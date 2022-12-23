https://ria.ru/20221223/nagrada-1840877831.html

Путин присвоил госнаграды Надежде Бабкиной и Анатолию Кучерене

Путин присвоил госнаграды Надежде Бабкиной и Анатолию Кучерене - РИА Новости, 23.12.2022

Путин присвоил госнаграды Надежде Бабкиной и Анатолию Кучерене

Президент России Владимир Путин наградил народную артистку РФ Надежду Бабкину орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, а адвоката Анатолия Кучерену -... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T15:44

2022-12-23T15:44

2022-12-23T18:28

надежда бабкина

анатолий кучерена

владимир путин

общество

культура

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил народную артистку РФ Надежду Бабкину орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, а адвоката Анатолия Кучерену - орденом Александра Невского, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Бабкину Надежду Георгиевну - художественного руководителя - директора государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский государственные академический театр "Русская песня", - говорится в документе.Кроме того, за большие заслуги в подготовке и проведении разноплановых масштабных мероприятий с зарубежными странами в сфере культуры, образования и молодежных обменов орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени награжден спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Также орденом Дружбы награжден гендиректор ООО Студии "Военфильм" Игорь Угольников."За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить: ... орденом Александра Невского Кучерену Анатолия Григорьевича - адвоката, председателя центрального совета Общероссийского общественного движения за достойную жизнь и справедливость "Гражданское общество", город Москва", - добавляется в документе.

https://ria.ru/20220512/babkina-1788138767.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

надежда бабкина, анатолий кучерена, владимир путин, общество