14:28 23.12.2022 (обновлено: 15:53 23.12.2022)
Офицер ЛНР: Киев перебрасывает наемников из-за бегства военнослужащих ВСУ
Офицер ЛНР: Киев перебрасывает наемников и нацбаты из-за бегства военнослужащих ВСУ
© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше. Архивное фото
ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 23 дек — РИА Новости. Киев перебрасывает западных наемников на Лисичанский участок фронта из-за бегства с этих позиций военнослужащих ВСУ, сообщил РИА Новости командир батальона 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР с позывным Чечен.
"Они (солдаты ВСУ. — Прим. ред.) бегут и бегут. По данным разведки — по данным тех, кто берет в плен, наша славная пехота берет в плен вэсэушников, — они (украинские военнослужащие. — Прим. ред.) не выдерживают напряжения. Сюда, естественно, заходят натовцы (наемники из стран блока. — Прим. ред.) и укронацисты — нацбатальоны", — пояснил собеседник агентства.
Он отметил, что обстановка на Лисичанском участке фронта стабильно напряженная, но это не останавливает наступление российской армии.
"Понемногу продвигаемся потихоньку вперед. Где-то выдавливаем: там, где у них нет уже сил, они убегают. Ну а где, естественно, — путем уничтожения", — рассказал командир, выполняющий задачи на этом направлении.
В середине декабря он рассказал журналистам, что военные уничтожили цели, которые мешали продвижению российских войск на Лисичанском направлении.
В прошлом месяце врио главы ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости заявил, что практически вся территория республики находится под контролем России. ВСУ удерживают примерно один процент, в том числе полностью разрушенное село Белогоровка на Лисичанском участке фронта.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.