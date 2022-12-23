https://ria.ru/20221223/naemniki-1840843225.html

Офицер ЛНР: Киев перебрасывает наемников из-за бегства военнослужащих ВСУ

Офицер ЛНР: Киев перебрасывает наемников из-за бегства военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 23.12.2022

Офицер ЛНР: Киев перебрасывает наемников из-за бегства военнослужащих ВСУ

Киев перебрасывает западных наемников на Лисичанский участок фронта из-за бегства с этих позиций военнослужащих ВСУ, сообщил РИА Новости командир батальона 2-го РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T14:28

2022-12-23T14:28

2022-12-23T15:53

донбасс

луганская народная республика

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леонид пасечник

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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 23 дек — РИА Новости. Киев перебрасывает западных наемников на Лисичанский участок фронта из-за бегства с этих позиций военнослужащих ВСУ, сообщил РИА Новости командир батальона 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР с позывным Чечен. Он отметил, что обстановка на Лисичанском участке фронта стабильно напряженная, но это не останавливает наступление российской армии."Понемногу продвигаемся потихоньку вперед. Где-то выдавливаем: там, где у них нет уже сил, они убегают. Ну а где, естественно, — путем уничтожения", — рассказал командир, выполняющий задачи на этом направлении. В середине декабря он рассказал журналистам, что военные уничтожили цели, которые мешали продвижению российских войск на Лисичанском направлении. В прошлом месяце врио главы ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости заявил, что практически вся территория республики находится под контролем России. ВСУ удерживают примерно один процент, в том числе полностью разрушенное село Белогоровка на Лисичанском участке фронта.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221223/spetsoperatsiya-1840796746.html

https://ria.ru/20221223/zaes-1840801957.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф, киев, леонид пасечник