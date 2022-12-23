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Офицер ЛНР: Киев перебрасывает наемников из-за бегства военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 23.12.2022
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Офицер ЛНР: Киев перебрасывает наемников из-за бегства военнослужащих ВСУ
Офицер ЛНР: Киев перебрасывает наемников из-за бегства военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 23.12.2022
Офицер ЛНР: Киев перебрасывает наемников из-за бегства военнослужащих ВСУ
Киев перебрасывает западных наемников на Лисичанский участок фронта из-за бегства с этих позиций военнослужащих ВСУ, сообщил РИА Новости командир батальона 2-го РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T14:28
2022-12-23T15:53
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
нато
вооруженные силы рф
киев
леонид пасечник
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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 23 дек — РИА Новости. Киев перебрасывает западных наемников на Лисичанский участок фронта из-за бегства с этих позиций военнослужащих ВСУ, сообщил РИА Новости командир батальона 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР с позывным Чечен. Он отметил, что обстановка на Лисичанском участке фронта стабильно напряженная, но это не останавливает наступление российской армии."Понемногу продвигаемся потихоньку вперед. Где-то выдавливаем: там, где у них нет уже сил, они убегают. Ну а где, естественно, — путем уничтожения", — рассказал командир, выполняющий задачи на этом направлении. В середине декабря он рассказал журналистам, что военные уничтожили цели, которые мешали продвижению российских войск на Лисичанском направлении. В прошлом месяце врио главы ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости заявил, что практически вся территория республики находится под контролем России. ВСУ удерживают примерно один процент, в том числе полностью разрушенное село Белогоровка на Лисичанском участке фронта.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221223/spetsoperatsiya-1840796746.html
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донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф, киев, леонид пасечник
Донбасс, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, НАТО, Вооруженные силы РФ, Киев, Леонид Пасечник
14:28 23.12.2022 (обновлено: 15:53 23.12.2022)
 
Офицер ЛНР: Киев перебрасывает наемников из-за бегства военнослужащих ВСУ

Офицер ЛНР: Киев перебрасывает наемников и нацбаты из-за бегства военнослужащих ВСУ

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше. Архивное фото
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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 23 дек — РИА Новости. Киев перебрасывает западных наемников на Лисичанский участок фронта из-за бегства с этих позиций военнослужащих ВСУ, сообщил РИА Новости командир батальона 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР с позывным Чечен.

"Они (солдаты ВСУ. — Прим. ред.) бегут и бегут. По данным разведки — по данным тех, кто берет в плен, наша славная пехота берет в плен вэсэушников, — они (украинские военнослужащие. — Прим. ред.) не выдерживают напряжения. Сюда, естественно, заходят натовцы (наемники из стран блока. — Прим. ред.) и укронацисты — нацбатальоны", — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что обстановка на Лисичанском участке фронта стабильно напряженная, но это не останавливает наступление российской армии.
"Понемногу продвигаемся потихоньку вперед. Где-то выдавливаем: там, где у них нет уже сил, они убегают. Ну а где, естественно, — путем уничтожения", — рассказал командир, выполняющий задачи на этом направлении.
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В середине декабря он рассказал журналистам, что военные уничтожили цели, которые мешали продвижению российских войск на Лисичанском направлении.
В прошлом месяце врио главы ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости заявил, что практически вся территория республики находится под контролем России. ВСУ удерживают примерно один процент, в том числе полностью разрушенное село Белогоровка на Лисичанском участке фронта.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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ДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныНАТОВооруженные силы РФКиевЛеонид Пасечник
 
 
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