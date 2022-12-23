https://ria.ru/20221223/moskva-1840806018.html

Выполнено 85% работ по благоустройству возле станции МЦД-4 "Кокошкино"

Выполнено 85% работ по благоустройству возле станции МЦД-4 "Кокошкино" - РИА Новости, 23.12.2022

Выполнено 85% работ по благоустройству возле станции МЦД-4 "Кокошкино"

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 85% работ по благоустройству возле станции МЦД-4 "Кокошкино" в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T13:00

2022-12-23T13:00

2022-12-23T13:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 85% работ по благоустройству возле станции МЦД-4 "Кокошкино" в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаются мероприятия по улучшению транспортной и пешеходной доступности станции МЦД-4 "Кокошкино", в настоящее время выполнено 85% от общего объема запланированных работ", - отметил Бирюков. Также он пояснил, что с открытием станции значительно увеличится число пешеходов на расположенных рядом улицах, поэтому основная задача - сделать прилегающую территорию комфортной и обустроить удобные маршруты от жилой застройки. Так, в зону благоустройства вошли улицы Школьная, Учительская, Железнодорожная и Дачная. "Воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, проложили дополнительную водосточную сеть, завершаем обустройство тротуаров: их расширили и оборудовали пандусами. На финальном этапе находятся работы по замене асфальтобетонного покрытия проезжей части", - рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что территорию около станции будут освещать более 100 фонарей и уличных торшеров, на пешеходных переходах смонтируют 84 опоры контрастного освещения. Для пассажиров общественного транспорта установят 13 современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что в следующем году планируется организовать в районе северного вестибюля станции разворотный круг для наземного городского пассажирского транспорта и плоскостную парковку. Полностью благоустройство у станции МЦД-4 "Кокошкино" завершат летом 2023 года.

https://ria.ru/20221222/moskva-1840544183.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы