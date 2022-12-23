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Выполнено 85% работ по благоустройству возле станции МЦД-4 "Кокошкино" - РИА Новости, 23.12.2022
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Выполнено 85% работ по благоустройству возле станции МЦД-4 "Кокошкино"
Выполнено 85% работ по благоустройству возле станции МЦД-4 "Кокошкино" - РИА Новости, 23.12.2022
Выполнено 85% работ по благоустройству возле станции МЦД-4 "Кокошкино"
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 85% работ по благоустройству возле станции МЦД-4 "Кокошкино" в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T13:00
2022-12-23T13:00
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петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 85% работ по благоустройству возле станции МЦД-4 "Кокошкино" в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаются мероприятия по улучшению транспортной и пешеходной доступности станции МЦД-4 "Кокошкино", в настоящее время выполнено 85% от общего объема запланированных работ", - отметил Бирюков. Также он пояснил, что с открытием станции значительно увеличится число пешеходов на расположенных рядом улицах, поэтому основная задача - сделать прилегающую территорию комфортной и обустроить удобные маршруты от жилой застройки. Так, в зону благоустройства вошли улицы Школьная, Учительская, Железнодорожная и Дачная. "Воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, проложили дополнительную водосточную сеть, завершаем обустройство тротуаров: их расширили и оборудовали пандусами. На финальном этапе находятся работы по замене асфальтобетонного покрытия проезжей части", - рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что территорию около станции будут освещать более 100 фонарей и уличных торшеров, на пешеходных переходах смонтируют 84 опоры контрастного освещения. Для пассажиров общественного транспорта установят 13 современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что в следующем году планируется организовать в районе северного вестибюля станции разворотный круг для наземного городского пассажирского транспорта и плоскостную парковку. Полностью благоустройство у станции МЦД-4 "Кокошкино" завершат летом 2023 года.
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петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы
13:00 23.12.2022
 

Выполнено 85% работ по благоустройству возле станции МЦД-4 "Кокошкино"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 85% работ по благоустройству возле станции МЦД-4 "Кокошкино" в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаются мероприятия по улучшению транспортной и пешеходной доступности станции МЦД-4 "Кокошкино", в настоящее время выполнено 85% от общего объема запланированных работ", - отметил Бирюков.
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Также он пояснил, что с открытием станции значительно увеличится число пешеходов на расположенных рядом улицах, поэтому основная задача - сделать прилегающую территорию комфортной и обустроить удобные маршруты от жилой застройки. Так, в зону благоустройства вошли улицы Школьная, Учительская, Железнодорожная и Дачная.
"Воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, проложили дополнительную водосточную сеть, завершаем обустройство тротуаров: их расширили и оборудовали пандусами. На финальном этапе находятся работы по замене асфальтобетонного покрытия проезжей части", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что территорию около станции будут освещать более 100 фонарей и уличных торшеров, на пешеходных переходах смонтируют 84 опоры контрастного освещения. Для пассажиров общественного транспорта установят 13 современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью.
В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что в следующем году планируется организовать в районе северного вестибюля станции разворотный круг для наземного городского пассажирского транспорта и плоскостную парковку.
Полностью благоустройство у станции МЦД-4 "Кокошкино" завершат летом 2023 года.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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