https://ria.ru/20221223/moskva-1840751051.html

Бочкарев: более 85 тысяч москвичей переехали в дома по программе реновации

Бочкарев: более 85 тысяч москвичей переехали в дома по программе реновации - РИА Новости, 23.12.2022

Бочкарев: более 85 тысяч москвичей переехали в дома по программе реновации

Более 85 тысяч москвичей переехали в новые квартиры по программе реновации, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T10:39

2022-12-23T10:39

2022-12-23T10:39

москва

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более 85 тысяч москвичей переехали в новые квартиры по программе реновации, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."На сегодняшний день в Москве по программе реновации организовано переселение 98,1 тысячи жителей, из них уже 85,1 тысячи человек завершили переезд", – отметил он.По словам Бочкарева, всего с начала реализации программы реновации сдано 227 домов или 3,1 миллиона квадратных метров жилья, из них 207 новостроек уже переданы под заселение."В настоящий момент продолжается строительство 164 домов жилой площадью 2,6 миллиона квадратных метров", – уточнил заммэра.Он добавил, что сейчас в проектировании находится 225 объектов на 4,5 миллиона квадратных метров, при этом 579 старых жилых домов расселяются или уже полностью расселены, из них по технологии "умного сноса" демонтированы 132 дома.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.

https://ria.ru/20221220/kommunikatsii-1839935702.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев