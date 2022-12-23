https://ria.ru/20221223/molodezh-1840776602.html

Калужский губернатор заявил, что молодежи должно быть комфортно в регионе

Калужский губернатор заявил, что молодежи должно быть комфортно в регионе - РИА Новости, 23.12.2022

Калужский губернатор заявил, что молодежи должно быть комфортно в регионе

Правительство Калужской области предпринимает меры, чтобы молодежи было комфортно и интересно в регионе, чтобы были возможности для самореализации и создания... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T11:55

2022-12-23T11:55

2022-12-23T11:55

калужская область

владислав шапша

калужская область

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КАЛУГА, 23 дек – РИА Новости. Правительство Калужской области предпринимает меры, чтобы молодежи было комфортно и интересно в регионе, чтобы были возможности для самореализации и создания семьи, заявил губернатор Владислав Шапша. По данным областного правительства, накануне Владислав Шапша принял участие в заседании Госсовета, посвящённого вопросам реализации молодёжной политики в современных условиях, которое провел президент Владимир Путин. На заседании отмечалось, в частности, что одна из важнейших задач сегодня – создать условия для самореализации молодежи. По итогам заседания Владислав Шапша отметил, что там прозвучало много важных инициатив. "Они касаются занятости, обеспечения жильем, образования, системы поддержки молодежи. Все поручения по итогам Госсовета взяли в работу. По многим направлениям мы уже активно действуем", - цитирует Шапшу пресс-служба правительства Калужской области. Глава региона отметил, что важной темой Госсовета стало сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание. Шапша обратил внимание на то, что недавно издательство "Просвещение" выпустило первую часть учебника по истории калужского края. При поддержке Музея Победы в Калужской области организованы экскурсии в Музей Маршала Г.К. Жукова на его малой родине. За этот год там уже побывали порядка 5 тысяч школьников. "Молодым людям должно быть комфортно и интересно в регионе, должны быть все возможности для развития, самореализации, создания семьи. Это ключевое. Наш регион в этом году в числе победителей конкурса "Регион для молодых". Порядка 72 миллионов рублей дополнительно получим на реализацию молодежной политики. Это позволит поддержать больше молодежных инициатив, активнее привлекать ребят к созидательной деятельности и добрым делам", - подчеркнул Владислав Шапша.

https://ria.ru/20221112/kibersport-1831077414.html

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калужская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владислав шапша, калужская область