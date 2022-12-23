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Калужский губернатор заявил, что молодежи должно быть комфортно в регионе - РИА Новости, 23.12.2022
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Калужская область
https://ria.ru/20221223/molodezh-1840776602.html
Калужский губернатор заявил, что молодежи должно быть комфортно в регионе
Калужский губернатор заявил, что молодежи должно быть комфортно в регионе - РИА Новости, 23.12.2022
Калужский губернатор заявил, что молодежи должно быть комфортно в регионе
Правительство Калужской области предпринимает меры, чтобы молодежи было комфортно и интересно в регионе, чтобы были возможности для самореализации и создания... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T11:55
2022-12-23T11:55
калужская область
владислав шапша
калужская область
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КАЛУГА, 23 дек – РИА Новости. Правительство Калужской области предпринимает меры, чтобы молодежи было комфортно и интересно в регионе, чтобы были возможности для самореализации и создания семьи, заявил губернатор Владислав Шапша. По данным областного правительства, накануне Владислав Шапша принял участие в заседании Госсовета, посвящённого вопросам реализации молодёжной политики в современных условиях, которое провел президент Владимир Путин. На заседании отмечалось, в частности, что одна из важнейших задач сегодня – создать условия для самореализации молодежи. По итогам заседания Владислав Шапша отметил, что там прозвучало много важных инициатив. "Они касаются занятости, обеспечения жильем, образования, системы поддержки молодежи. Все поручения по итогам Госсовета взяли в работу. По многим направлениям мы уже активно действуем", - цитирует Шапшу пресс-служба правительства Калужской области. Глава региона отметил, что важной темой Госсовета стало сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание. Шапша обратил внимание на то, что недавно издательство "Просвещение" выпустило первую часть учебника по истории калужского края. При поддержке Музея Победы в Калужской области организованы экскурсии в Музей Маршала Г.К. Жукова на его малой родине. За этот год там уже побывали порядка 5 тысяч школьников. "Молодым людям должно быть комфортно и интересно в регионе, должны быть все возможности для развития, самореализации, создания семьи. Это ключевое. Наш регион в этом году в числе победителей конкурса "Регион для молодых". Порядка 72 миллионов рублей дополнительно получим на реализацию молодежной политики. Это позволит поддержать больше молодежных инициатив, активнее привлекать ребят к созидательной деятельности и добрым делам", - подчеркнул Владислав Шапша.
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владислав шапша, калужская область
Калужская область, Владислав Шапша, Калужская область
11:55 23.12.2022
 
Калужский губернатор заявил, что молодежи должно быть комфортно в регионе

Шапша заявил, что калужские власти делают все, чтобы молодежи было комфортно в регионе

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкВладислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Владислав Шапша. Архивное фото
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КАЛУГА, 23 дек – РИА Новости. Правительство Калужской области предпринимает меры, чтобы молодежи было комфортно и интересно в регионе, чтобы были возможности для самореализации и создания семьи, заявил губернатор Владислав Шапша.
По данным областного правительства, накануне Владислав Шапша принял участие в заседании Госсовета, посвящённого вопросам реализации молодёжной политики в современных условиях, которое провел президент Владимир Путин. На заседании отмечалось, в частности, что одна из важнейших задач сегодня – создать условия для самореализации молодежи.
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По итогам заседания Владислав Шапша отметил, что там прозвучало много важных инициатив. "Они касаются занятости, обеспечения жильем, образования, системы поддержки молодежи. Все поручения по итогам Госсовета взяли в работу. По многим направлениям мы уже активно действуем", - цитирует Шапшу пресс-служба правительства Калужской области.
Глава региона отметил, что важной темой Госсовета стало сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание. Шапша обратил внимание на то, что недавно издательство "Просвещение" выпустило первую часть учебника по истории калужского края. При поддержке Музея Победы в Калужской области организованы экскурсии в Музей Маршала Г.К. Жукова на его малой родине. За этот год там уже побывали порядка 5 тысяч школьников.
"Молодым людям должно быть комфортно и интересно в регионе, должны быть все возможности для развития, самореализации, создания семьи. Это ключевое. Наш регион в этом году в числе победителей конкурса "Регион для молодых". Порядка 72 миллионов рублей дополнительно получим на реализацию молодежной политики. Это позволит поддержать больше молодежных инициатив, активнее привлекать ребят к созидательной деятельности и добрым делам", - подчеркнул Владислав Шапша.
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