https://ria.ru/20221223/marokko-1840740177.html

В Марокко потушили пожар на газовом хранилище

В Марокко потушили пожар на газовом хранилище - РИА Новости, 23.12.2022

В Марокко потушили пожар на газовом хранилище

Пожар на газовом хранилище в марокканском городе Мухаммадия удалось потушить, жертв нет, сообщает агентство Hespress. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T09:50

2022-12-23T09:50

2022-12-23T10:07

в мире

марокко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840742550_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_142e5621d2cdbd027670011f32583219.jpg

КАИР, 23 дек – РИА Новости. Пожар на газовом хранилище в марокканском городе Мухаммадия удалось потушить, жертв нет, сообщает агентство Hespress. Несколько мощных взрывов прогремели в ночь на пятницу вследствие пожара на газовом хранилище в Мухаммадии. По данным агентства, пожар начался после утечки газа, после чего разгорелся пожар. Огонь охватил пять из семи цистерн с газом, каждая из них вмещает порядка восьми тонн. "Слава Богу, погибших в результате взрывов нет, за это стоит благодарить оперативно прибывших на место происшествия пожарных", - заявил агентству глава общественного совета города Хишам Мина. В результате пожара нанесен значительный материальный ущерб. Как отмечает агентство, местные власти начали обсуждать способ обезопасить город от подобных происшествий – ранее хранилище находилось далеко от города, но теперь Мухаммадия разрослась и жилые дома находятся поблизости от газовых цистерн.

https://ria.ru/20221220/gazoprovod-1839999324.html

марокко

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, марокко