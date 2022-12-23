https://ria.ru/20221223/marokko-1840740177.html
В Марокко потушили пожар на газовом хранилище
В Марокко потушили пожар на газовом хранилище - РИА Новости, 23.12.2022
В Марокко потушили пожар на газовом хранилище
Пожар на газовом хранилище в марокканском городе Мухаммадия удалось потушить, жертв нет, сообщает агентство Hespress. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T09:50
2022-12-23T09:50
2022-12-23T10:07
в мире
марокко
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КАИР, 23 дек – РИА Новости. Пожар на газовом хранилище в марокканском городе Мухаммадия удалось потушить, жертв нет, сообщает агентство Hespress. Несколько мощных взрывов прогремели в ночь на пятницу вследствие пожара на газовом хранилище в Мухаммадии. По данным агентства, пожар начался после утечки газа, после чего разгорелся пожар. Огонь охватил пять из семи цистерн с газом, каждая из них вмещает порядка восьми тонн. "Слава Богу, погибших в результате взрывов нет, за это стоит благодарить оперативно прибывших на место происшествия пожарных", - заявил агентству глава общественного совета города Хишам Мина. В результате пожара нанесен значительный материальный ущерб. Как отмечает агентство, местные власти начали обсуждать способ обезопасить город от подобных происшествий – ранее хранилище находилось далеко от города, но теперь Мухаммадия разрослась и жилые дома находятся поблизости от газовых цистерн.
https://ria.ru/20221220/gazoprovod-1839999324.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, марокко
09:50 23.12.2022 (обновлено: 10:07 23.12.2022)
В Марокко потушили пожар на газовом хранилище
В марокканском городе Мухаммадия потушили пожар на газовом хранилище, жертв нет
КАИР, 23 дек – РИА Новости.
Пожар на газовом хранилище в марокканском городе Мухаммадия удалось потушить, жертв нет, сообщает агентство Hespress
.
Несколько мощных взрывов прогремели
в ночь на пятницу вследствие пожара на газовом хранилище в Мухаммадии. По данным агентства, пожар начался после утечки газа, после чего разгорелся пожар. Огонь охватил пять из семи цистерн с газом, каждая из них вмещает порядка восьми тонн.
"Слава Богу, погибших в результате взрывов нет, за это стоит благодарить оперативно прибывших на место происшествия пожарных", - заявил агентству глава общественного совета города Хишам Мина.
В результате пожара нанесен значительный материальный ущерб.
Как отмечает агентство, местные власти начали обсуждать способ обезопасить город от подобных происшествий – ранее хранилище находилось далеко от города, но теперь Мухаммадия разрослась и жилые дома находятся поблизости от газовых цистерн.