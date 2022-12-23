https://ria.ru/20221223/makeevka-1840706307.html

Украинские боевики нанесли удар по Макеевке

Украинские боевики нанесли удар по Макеевке - РИА Новости, 23.12.2022

Украинские боевики нанесли удар по Макеевке

Украинские войска в 2.00 обстреляли Макеевку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T02:39

2022-12-23T02:39

2022-12-23T02:39

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска в 2.00 обстреляли Макеевку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221223/partizan-1840700638.html

макеевка

донецкая народная республика

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макеевка, донецкая народная республика, сцкк