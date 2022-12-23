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В Амурском заливе Приморья ожидаются отрывы льдин с рыбаками
В Амурском заливе Приморья ожидаются отрывы льдин с рыбаками - РИА Новости, 23.12.2022
В Амурском заливе Приморья ожидаются отрывы льдин с рыбаками
Отрывы льдин с рыбаками прогнозируются на этой неделе в Амурском заливе Приморского края из-за сильного ветра, предупреждает Всероссийский... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T03:18
2022-12-23T03:18
2022-12-23T03:18
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Отрывы льдин с рыбаками прогнозируются на этой неделе в Амурском заливе Приморского края из-за сильного ветра, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Ученые института отмечают, что толщина льда на водоемах в европейской части России составляет от 8 до 45 сантиметров, что чревато провалами людей и техники под неокрепший лед.
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приморский край, россия, внии гочс
Приморский край, Россия, ВНИИ ГОЧС
В Амурском заливе Приморья ожидаются отрывы льдин с рыбаками
ВНИИ ГОЧС: в Амурском заливе Приморья на этой неделе ожидаются отрывы льдин с рыбаками