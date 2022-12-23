https://ria.ru/20221223/koronavirus-1840763012.html
В Москве за сутки госпитализировали 126 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 126 человек с COVID-19 - РИА Новости, 23.12.2022
В Москве за сутки госпитализировали 126 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1 698 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T11:17
2022-12-23T11:17
2022-12-23T11:17
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1 698 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки -1 698, госпитализированы 126 человек, выздоровели 1 506 человек, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 1709 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 288 969 случаев коронавируса, выздоровели 3 094 230 человек, умерли 47 354 человека.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 126 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1698 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек