https://ria.ru/20221223/koronavirus-1840763012.html

В Москве за сутки госпитализировали 126 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 126 человек с COVID-19 - РИА Новости, 23.12.2022

В Москве за сутки госпитализировали 126 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 1 698 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T11:17

2022-12-23T11:17

2022-12-23T11:17

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1 698 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки -1 698, госпитализированы 126 человек, выздоровели 1 506 человек, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 1709 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 288 969 случаев коронавируса, выздоровели 3 094 230 человек, умерли 47 354 человека.

https://ria.ru/20221223/koronavirus-1840734057.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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