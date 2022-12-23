https://ria.ru/20221223/kompleks-1840789971.html

Мусоросортировочный комплекс в Мордовии начнут строить в 2023 году

Мусоросортировочный комплекс в Мордовии начнут строить в 2023 году - РИА Новости, 23.12.2022

Мусоросортировочный комплекс в Мордовии начнут строить в 2023 году

Мусоросортировочный комплекс начнут строить в Лямбирском районе Мордовии в 2023 году, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T12:24

2022-12-23T12:24

2022-12-23T12:24

республика мордовия

республика мордовия

артем здунов

экономика

москва

российский экологический оператор

денис буцаев

саранск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151871/60/1518716018_0:262:4709:2910_1920x0_80_0_0_335f62ec8406723f197d682721e56941.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек — РИА Новости. Мусоросортировочный комплекс начнут строить в Лямбирском районе Мордовии в 2023 году, сообщает пресс-служба главы республики. Глава Мордовии Артем Здунов обсудил развитие отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе с генеральным директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым во время рабочей встречи в Москве. "Были рассмотрены вопросы строительства перспективных объектов обращения с ТКО, а также сроки их создания. Объекты начнут строить уже в 2023 году. В частности, это мусоросортировочный комплекс мощностью 180 тысяч тонн в год в Лямбирском районе", - говорится в сообщении. По словам Буцаева, Мордовия еще осенью заключила с инвестором - ООО "Мордовский экологический оператор" - 3 концессионных соглашения по созданию мусоросортировочных комплексов общей входящей мощностью обработки 240 тысяч тонн. Их строительство позволит приблизить регион к целевым показателям уже в 2024 году. "В этом году мы приняли стратегическое решение, как будем развивать систему обращения с ТКО. Мордовия - участник большого федерального проекта, сейчас мы занимаемся экспертизой проектно-сметной документации. Это один большой мусоросортировочный комплекс, две мусоросортировочные станции и два полигона, которые мы должны будем в течение двух лет построить и перейти на новую систему, которая позволит нам выполнить все федеральные требования. Сегодня мы уточнили сроки реализации проекта, направления взаимодействия с Российским экологическим оператором, наметили план работы на 2023 год", - приводятся в сообщении слова Здунова. Финансирование проектов планируется в том числе за счет федеральных средств в виде капитального гранта в размере около 3,2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20221222/proekty-1840675825.html

https://ria.ru/20221220/pomosch-1839959447.html

москва

саранск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика мордовия, артем здунов, экономика, москва, российский экологический оператор, денис буцаев, саранск