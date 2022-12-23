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Мусоросортировочный комплекс в Мордовии начнут строить в 2023 году - РИА Новости, 23.12.2022
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https://ria.ru/20221223/kompleks-1840789971.html
Мусоросортировочный комплекс в Мордовии начнут строить в 2023 году
Мусоросортировочный комплекс в Мордовии начнут строить в 2023 году - РИА Новости, 23.12.2022
Мусоросортировочный комплекс в Мордовии начнут строить в 2023 году
Мусоросортировочный комплекс начнут строить в Лямбирском районе Мордовии в 2023 году, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:24
2022-12-23T12:24
республика мордовия
республика мордовия
артем здунов
экономика
москва
российский экологический оператор
денис буцаев
саранск
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек — РИА Новости. Мусоросортировочный комплекс начнут строить в Лямбирском районе Мордовии в 2023 году, сообщает пресс-служба главы республики. Глава Мордовии Артем Здунов обсудил развитие отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе с генеральным директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым во время рабочей встречи в Москве. "Были рассмотрены вопросы строительства перспективных объектов обращения с ТКО, а также сроки их создания. Объекты начнут строить уже в 2023 году. В частности, это мусоросортировочный комплекс мощностью 180 тысяч тонн в год в Лямбирском районе", - говорится в сообщении. По словам Буцаева, Мордовия еще осенью заключила с инвестором - ООО "Мордовский экологический оператор" - 3 концессионных соглашения по созданию мусоросортировочных комплексов общей входящей мощностью обработки 240 тысяч тонн. Их строительство позволит приблизить регион к целевым показателям уже в 2024 году. "В этом году мы приняли стратегическое решение, как будем развивать систему обращения с ТКО. Мордовия - участник большого федерального проекта, сейчас мы занимаемся экспертизой проектно-сметной документации. Это один большой мусоросортировочный комплекс, две мусоросортировочные станции и два полигона, которые мы должны будем в течение двух лет построить и перейти на новую систему, которая позволит нам выполнить все федеральные требования. Сегодня мы уточнили сроки реализации проекта, направления взаимодействия с Российским экологическим оператором, наметили план работы на 2023 год", - приводятся в сообщении слова Здунова. Финансирование проектов планируется в том числе за счет федеральных средств в виде капитального гранта в размере около 3,2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20221222/proekty-1840675825.html
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республика мордовия, артем здунов, экономика, москва, российский экологический оператор, денис буцаев, саранск
Республика Мордовия, Республика Мордовия, Артем Здунов, Экономика, Москва, Российский экологический оператор, Денис Буцаев, Саранск
12:24 23.12.2022
 
Мусоросортировочный комплекс в Мордовии начнут строить в 2023 году

Мусоросортировочный комплекс в Лямбирском районе Мордовии начнут строить в 2023 году

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Саранск. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек — РИА Новости. Мусоросортировочный комплекс начнут строить в Лямбирском районе Мордовии в 2023 году, сообщает пресс-служба главы республики.
Глава Мордовии Артем Здунов обсудил развитие отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе с генеральным директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым во время рабочей встречи в Москве.
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 20:42Республика Мордовия
Реализацию инфраструктурных проектов в Мордовии обсудили в Минстрое России
"Были рассмотрены вопросы строительства перспективных объектов обращения с ТКО, а также сроки их создания. Объекты начнут строить уже в 2023 году. В частности, это мусоросортировочный комплекс мощностью 180 тысяч тонн в год в Лямбирском районе", - говорится в сообщении.
По словам Буцаева, Мордовия еще осенью заключила с инвестором - ООО "Мордовский экологический оператор" - 3 концессионных соглашения по созданию мусоросортировочных комплексов общей входящей мощностью обработки 240 тысяч тонн. Их строительство позволит приблизить регион к целевым показателям уже в 2024 году.
"В этом году мы приняли стратегическое решение, как будем развивать систему обращения с ТКО. Мордовия - участник большого федерального проекта, сейчас мы занимаемся экспертизой проектно-сметной документации. Это один большой мусоросортировочный комплекс, две мусоросортировочные станции и два полигона, которые мы должны будем в течение двух лет построить и перейти на новую систему, которая позволит нам выполнить все федеральные требования. Сегодня мы уточнили сроки реализации проекта, направления взаимодействия с Российским экологическим оператором, наметили план работы на 2023 год", - приводятся в сообщении слова Здунова.
Финансирование проектов планируется в том числе за счет федеральных средств в виде капитального гранта в размере около 3,2 миллиарда рублей.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 12:45
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Республика МордовияРеспублика МордовияАртем ЗдуновЭкономикаМоскваРоссийский экологический операторДенис БуцаевСаранск
 
 
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