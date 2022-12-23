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КНДР вновь обвинила США в нарушении ее суверенных прав, пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2022
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КНДР вновь обвинила США в нарушении ее суверенных прав, пишут СМИ
КНДР вновь обвинила США в нарушении ее суверенных прав, пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2022
КНДР вновь обвинила США в нарушении ее суверенных прав, пишут СМИ
МИД КНДР вновь обвинил США в нарушении суверенных прав Северной Кореи на самооборону и вмешательстве во внутренние дела страны, заявив, что "глупые попытки"... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T07:17
2022-12-23T07:17
в мире
космос - риа наука
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СЕУЛ, 23 дек – РИА Новости. МИД КНДР вновь обвинил США в нарушении суверенных прав Северной Кореи на самооборону и вмешательстве во внутренние дела страны, заявив, что "глупые попытки" Вашингтона "придраться" к действиям Пхеньяна повлекут за собой неприятные последствия, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Ранее США подготовили проект заявления председателя Совета безопасности ООН, которое осуждает пуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17" 18 ноября. Документ призывает Пхеньян остановить проведение ядерных и ракетных испытаний и вернуться за стол переговоров. Для принятия заявления необходимо простое большинство голосов стран Совбеза ООН и, в отличие от резолюции, документ носит рекомендательный характер. США предлагают принять заявление, так как Китай и Россия, применив право вето, заблокировали все последние инициативы по принятию дополнительных санкций в отношении КНДР. "Мы уже четко предупредили, что такие глупые попытки США повлекут за собой совсем неприятные последствия. Независимо от того, что представляет собой это "заявление председателя" СБ ООН или что-то другое, любые попытки принять документ, придирающийся к нашему законному праву на самооборону, злоупотребляя полномочиями ООН, означает игнорирование суверенитета КНДР и серьезные попытки вмешательства во внутренние дела", - говорится в заявлении неназванного представителя МИД КНДР. По его словам, непризнание суверенитета страны является серьезным вызовом для государства и "опасным поведением", на которое КНДР будет вынуждена "ответить действием". Представитель МИД также отметил, что США "непрестанно совершают провокации, за которые они не способны ответить". Пуск МБР Северной Кореи "Хвасон-17" 18 ноября был сделан по навесной траектории, поэтому ракета пролетела 999,2 километра на максимальной высоте в 6040,9 километра. Время полета составило 4135 секунд (почти 69 минут). В Японии подтвердили, что МБР упала в 200 километрах от острова Осима около Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии. Согласно анализу минобороны Японии, при пуске по обычной траектории ракета могла пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США.
https://ria.ru/20221223/prigozhin-1840711151.html
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в мире, космос - риа наука, сша, япония, пхеньян, оон
В мире, Космос - РИА Наука, США, Япония, Пхеньян, ООН
07:17 23.12.2022
 
КНДР вновь обвинила США в нарушении ее суверенных прав, пишут СМИ

ЦТАК: КНДР вновь обвинила США в нарушении ее суверенных прав на самооборону

© AFP 2022 / Ed JonesУчастники парада на главной площади в Пхеньяне, Северная Корея
Участники парада на главной площади в Пхеньяне, Северная Корея - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AFP 2022 / Ed Jones
Участники парада на главной площади в Пхеньяне, Северная Корея. Архивное фото
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СЕУЛ, 23 дек – РИА Новости. МИД КНДР вновь обвинил США в нарушении суверенных прав Северной Кореи на самооборону и вмешательстве во внутренние дела страны, заявив, что "глупые попытки" Вашингтона "придраться" к действиям Пхеньяна повлекут за собой неприятные последствия, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Ранее США подготовили проект заявления председателя Совета безопасности ООН, которое осуждает пуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17" 18 ноября. Документ призывает Пхеньян остановить проведение ядерных и ракетных испытаний и вернуться за стол переговоров. Для принятия заявления необходимо простое большинство голосов стран Совбеза ООН и, в отличие от резолюции, документ носит рекомендательный характер. США предлагают принять заявление, так как Китай и Россия, применив право вето, заблокировали все последние инициативы по принятию дополнительных санкций в отношении КНДР.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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Пригожин ответил на заявления США об оружии из КНДР
"Мы уже четко предупредили, что такие глупые попытки США повлекут за собой совсем неприятные последствия. Независимо от того, что представляет собой это "заявление председателя" СБ ООН или что-то другое, любые попытки принять документ, придирающийся к нашему законному праву на самооборону, злоупотребляя полномочиями ООН, означает игнорирование суверенитета КНДР и серьезные попытки вмешательства во внутренние дела", - говорится в заявлении неназванного представителя МИД КНДР.
По его словам, непризнание суверенитета страны является серьезным вызовом для государства и "опасным поведением", на которое КНДР будет вынуждена "ответить действием". Представитель МИД также отметил, что США "непрестанно совершают провокации, за которые они не способны ответить".
Пуск МБР Северной Кореи "Хвасон-17" 18 ноября был сделан по навесной траектории, поэтому ракета пролетела 999,2 километра на максимальной высоте в 6040,9 километра. Время полета составило 4135 секунд (почти 69 минут). В Японии подтвердили, что МБР упала в 200 километрах от острова Осима около Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии. Согласно анализу минобороны Японии, при пуске по обычной траектории ракета могла пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США.
Флаг КНДР на автомобиле - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
04:54
В КНДР опровергли сообщения об экспорте оружия в Россию, пишут СМИ
 
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