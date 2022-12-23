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Муфтий Москвы попросил мэрию выделить землю для мусульманских кладбищ - РИА Новости, 23.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221223/kladbische-1840847956.html
Муфтий Москвы попросил мэрию выделить землю для мусульманских кладбищ
Муфтий Москвы попросил мэрию выделить землю для мусульманских кладбищ - РИА Новости, 23.12.2022
Муфтий Москвы попросил мэрию выделить землю для мусульманских кладбищ
Воспитание молодежи, укрепление межконфессиональных отношений, работа с мигрантами, получение участков на кладбищах для захоронения по канонам ислама –... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T14:44
2022-12-23T14:44
религия
ильдар аляутдинов
москва
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Воспитание молодежи, укрепление межконфессиональных отношений, работа с мигрантами, получение участков на кладбищах для захоронения по канонам ислама – актуальные задачи Духовного управления мусульман Москвы (ДУММ), рассказал РИА Новости муфтий столицы Ильдар Аляутдинов после своего переизбрания на новый пятилетний срок. Съезд ДУММ прошел в понедельник с участием председателей местных религиозных общин. Действующий муфтий российской столицы Ильдар Аляутдинов единогласно переизбран членами общины на новый пятилетний срок. "Несомненно, это большое доверие со стороны уммы (общины – ред.). На съезде я заявил о стратегии развития ДУММ, а главными задачами для нас являются воспитание молодежи, выстраивание государственно-конфессиональных связей, укрепление межконфессиональных отношений, работа с мигрантами", - рассказал РИА Новости Аляутдинов. Религиозный деятель подчеркнул, что мусульмане Москвы также будут решать с властями вопрос о получении участков на кладбищах. "Это один из самых актуальных вопросов уммы Москвы – выделение участков на городских кладбищах для захоронения мусульман по нормам и канонам религии", - добавил муфтий. В списке задач ДУММ Аляутдинов также обозначил развитие халяль-индустрии, социальную работу и организацию спортивных мероприятий. По его словам, программа развития ДУММ на ближайшие пять лет составлены с учетом действующей ситуации. "Мы продолжим поддерживать раненных в ходе специальной военной операции и их семей. Работа в госпиталях – одно из приоритетных направлений ДУММ. Продолжим сбор гуманитарной помощи для наших ребят", - сказал Аляутдинов. Он отметил, что выборы прошли на безальтернативной основе. "Я сказал единоверцам, что за место не держусь, если есть еще кандидаты, пусть выдвигаются. Но мне ответили, что "коней на переправе не меняют, а других кандидатов на этот пост нет". Спасибо за доверие", - сказал муфтий. "Список задач призван активизировать деятельность каждого мусульманина. В наших силах реализовать все, что нужно для российской столицы, для меня, например, родного города", - заключил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
https://ria.ru/20221223/prosba-1840843567.html
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ильдар аляутдинов, москва
Религия, Ильдар Аляутдинов, Москва
14:44 23.12.2022
 
Муфтий Москвы попросил мэрию выделить землю для мусульманских кладбищ

Муфтий Москвы: мусульмане намерены добиваться выделения участков под религиозные кладбища

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкМуфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов
Муфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Воспитание молодежи, укрепление межконфессиональных отношений, работа с мигрантами, получение участков на кладбищах для захоронения по канонам ислама – актуальные задачи Духовного управления мусульман Москвы (ДУММ), рассказал РИА Новости муфтий столицы Ильдар Аляутдинов после своего переизбрания на новый пятилетний срок.
Съезд ДУММ прошел в понедельник с участием председателей местных религиозных общин. Действующий муфтий российской столицы Ильдар Аляутдинов единогласно переизбран членами общины на новый пятилетний срок.
"Несомненно, это большое доверие со стороны уммы (общины – ред.). На съезде я заявил о стратегии развития ДУММ, а главными задачами для нас являются воспитание молодежи, выстраивание государственно-конфессиональных связей, укрепление межконфессиональных отношений, работа с мигрантами", - рассказал РИА Новости Аляутдинов.
Религиозный деятель подчеркнул, что мусульмане Москвы также будут решать с властями вопрос о получении участков на кладбищах. "Это один из самых актуальных вопросов уммы Москвы – выделение участков на городских кладбищах для захоронения мусульман по нормам и канонам религии", - добавил муфтий.
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В списке задач ДУММ Аляутдинов также обозначил развитие халяль-индустрии, социальную работу и организацию спортивных мероприятий.
По его словам, программа развития ДУММ на ближайшие пять лет составлены с учетом действующей ситуации. "Мы продолжим поддерживать раненных в ходе специальной военной операции и их семей. Работа в госпиталях – одно из приоритетных направлений ДУММ. Продолжим сбор гуманитарной помощи для наших ребят", - сказал Аляутдинов.
Он отметил, что выборы прошли на безальтернативной основе. "Я сказал единоверцам, что за место не держусь, если есть еще кандидаты, пусть выдвигаются. Но мне ответили, что "коней на переправе не меняют, а других кандидатов на этот пост нет". Спасибо за доверие", - сказал муфтий.
"Список задач призван активизировать деятельность каждого мусульманина. В наших силах реализовать все, что нужно для российской столицы, для меня, например, родного города", - заключил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
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