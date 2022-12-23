https://ria.ru/20221223/kholokost-1840816481.html

Наследники жертвы Холокоста судятся с Музеем современного искусства в США

Наследники жертвы Холокоста судятся с Музеем современного искусства в США - РИА Новости, 23.12.2022

Наследники жертвы Холокоста судятся с Музеем современного искусства в США

Наследники артиста кабаре и оперетты Фрица Грюнбаума судятся с Музеем современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке и Художественным музеем Санта-Барбары, пишет... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T14:06

2022-12-23T14:06

2022-12-23T14:06

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Наследники артиста кабаре и оперетты Фрица Грюнбаума судятся с Музеем современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке и Художественным музеем Санта-Барбары, пишет Daily Beast.Они настаивают на том, что два рисунка Эгона Шиле из коллекции их родственника были украдены у него, когда он находился в заключении в Дахау и подвергался пыткам. Речь идет о работах "Portrait of the Artist’s Wife" ("Портрет жены художника") и "Prostitute" ("Проститутка").Фриц Грюнбаум – еврей. 16 июля 1938 года в Дахау его заставили подписать доверенность, разрешающую его жене Элизабет передать его имущество нацистскому режиму. Впоследствии супругу Грюнбаума депортировали в концлагерь Малый Тростенец, где она умерла в 1942 году. Фрица убили в Дахау в 1941-м."Отчасти такие дела сложны, потому что нацисты редко просто приходили и говорили: "Руки вверх, отдавай нам все произведения искусства". Они шли на это под видом "покупки" арт-объектов, потому что им нравилось думать о себе как о коллекционерах, а не о ворах", – говорит адвокат Николас О'Доннелл.Ранее наследникам Грюнбаума удалось выиграть аналогичное дело. Они продали другие возвращенные им работы Шиле на аукционе за 504000 и 2580000 долларов. Вырученные деньги были переданы фонду в поддержку молодых художников, созданному в память о Грюнбауме.

https://ria.ru/20221221/vangogh-1839934830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство, музеи, дахау, нью-йорк (город)