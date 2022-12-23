https://ria.ru/20221223/kharkov-1840897312.html
Российские войска уничтожили украинскую РЛС в районе Харькова
Российские войска уничтожили украинскую РЛС в районе Харькова - РИА Новости, 23.12.2022
Российские войска уничтожили украинскую РЛС в районе Харькова
Российские войска за сутки в районе Харькова уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в пятницу... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T16:34
2022-12-23T16:34
2022-12-23T17:06
специальная военная операция на украине
харьков
россия
зрк с-300
безопасность
в мире
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российские войска за сутки в районе Харькова уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ."В районе города Харьков вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сообщении.Также сообщается об уничтожении объектов противника в ДНР: в районе населенного пункта Новоселидовка уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов украинской армии, а в районе населенного пункта Ивано-Дарьевка уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.В целом, за сутки российской оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 62 артиллерийских подразделения украинской армии на огневых позициях, живая сила и военная техника в 87 районах.По данным МО РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 351 украинский самолет, 189 вертолетов, 2704 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7207 танков и других боевых бронированных машин, 936 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3702 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7722 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221223/artemovsk-1840895256.html
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харьков, россия, зрк с-300, безопасность, в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, ЗРК С-300, Безопасность, В мире, Донецкая Народная Республика
16:34 23.12.2022 (обновлено: 17:06 23.12.2022)
Российские войска уничтожили украинскую РЛС в районе Харькова
Минобороны: ВС России уничтожили РСЛ украинского ЗРК С-300 в районе Харькова