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В конгрессе США призвали возбудить четыре уголовных дела на Трампа - РИА Новости, 23.12.2022
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В конгрессе США призвали возбудить четыре уголовных дела на Трампа
В конгрессе США призвали возбудить четыре уголовных дела на Трампа - РИА Новости, 23.12.2022
В конгрессе США призвали возбудить четыре уголовных дела на Трампа
Специальный комитет палаты представителей США опубликовал 800-страничный доклад по итогам проведенного им полуторагодового расследования штурма Капитолия. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T06:10
2022-12-23T06:36
в мире
конгресс сша
дональд трамп
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Специальный комитет палаты представителей США опубликовал 800-страничный доклад по итогам проведенного им полуторагодового расследования штурма Капитолия.Основным итогом работы комитета стала рекомендация министерству юстиции предъявить экс-президенту Дональду Трампу четыре уголовных обвинения, в том числе в подстрекательстве или содействии мятежу, в связи с событиями 6 января 2021 года, когда толпа трампистов ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение победы на президентских выборах Джо Байдена."В ходе своей работы комитет сформировал существенный массив новой информации. Мы знаем значительно больше о планах и действиях президента, направленных на изменение итогов выборов, чем знали практически все члены конгресса, когда президенту Трампу был объявлен импичмент 13 января 2021 года или когда его судил сенат в феврале того же года", - говорится в докладе.Палата представителей объявила Трампу импичмент в связи со штурмом Капитолия, но инициатива тогда не получила достаточной поддержки в сенате и потому не имела осязаемых последствий для экс-президента, который вновь собирается бороться за Белый дом."Президент Трамп и некоторые другие лица разработали ряд очень конкретных планов из множества отдельных элементов, но все с одной целью - помешать, воспрепятствовать или повлиять на подсчет голосов выборщиков 6 января и тем самым отменить законные результаты выборов... Свидетельские показания демонстрируют, что президент Трамп знал о том, что план незаконен еще до 6 января", - утверждает комитет.Его рекомендации не носят обязывающего характера.
https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840371443.html
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в мире, конгресс сша, дональд трамп, джо байден, сша
В мире, Конгресс США, Дональд Трамп, Джо Байден, США
06:10 23.12.2022 (обновлено: 06:36 23.12.2022)
 
В конгрессе США призвали возбудить четыре уголовных дела на Трампа

Комитет конгресса США рекомендовал предъявить Трампу четыре уголовных обвинения

© AP Photo / Mary AltafferДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Специальный комитет палаты представителей США опубликовал 800-страничный доклад по итогам проведенного им полуторагодового расследования штурма Капитолия.
Основным итогом работы комитета стала рекомендация министерству юстиции предъявить экс-президенту Дональду Трампу четыре уголовных обвинения, в том числе в подстрекательстве или содействии мятежу, в связи с событиями 6 января 2021 года, когда толпа трампистов ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение победы на президентских выборах Джо Байдена.
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"В ходе своей работы комитет сформировал существенный массив новой информации. Мы знаем значительно больше о планах и действиях президента, направленных на изменение итогов выборов, чем знали практически все члены конгресса, когда президенту Трампу был объявлен импичмент 13 января 2021 года или когда его судил сенат в феврале того же года", - говорится в докладе.
Палата представителей объявила Трампу импичмент в связи со штурмом Капитолия, но инициатива тогда не получила достаточной поддержки в сенате и потому не имела осязаемых последствий для экс-президента, который вновь собирается бороться за Белый дом.
"Президент Трамп и некоторые другие лица разработали ряд очень конкретных планов из множества отдельных элементов, но все с одной целью - помешать, воспрепятствовать или повлиять на подсчет голосов выборщиков 6 января и тем самым отменить законные результаты выборов... Свидетельские показания демонстрируют, что президент Трамп знал о том, что план незаконен еще до 6 января", - утверждает комитет.
Его рекомендации не носят обязывающего характера.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 04:01
Комитет конгресса проголосовал за обнародование налоговых деклараций Трампа
 
В миреКонгресс СШАДональд ТрампДжо БайденСША
 
 
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