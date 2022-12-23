В Карелии умер ребенок, которого два года назад жестоко избил отец
В Карелии умер ребенок, два года находившийся в коме после жестокого избиения отцом
Скорая помощь. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Ребенок, которого в Карелии два года назад жестоко избил отец, скончался, сообщил в пятницу министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
"Сегодня не стало маленького Артема, которого два года назад избил отец. Уже при поступлении малыша в терминальном состоянии в Детскую республиканскую больницу имени И.Н. Григовича врачи понимали, что нет никаких надежд. Но сделали все возможное и невозможное, чтобы продлить ему жизнь. Несмотря на то, что он находился в вегетативном состоянии, он был даже снят на некоторое время с аппарата ИВЛ", - написал он на своей странице во "ВКонтакте".
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Охлопков напомнил, что вся Карелия следила за судьбой ребенка. "Но, к сожалению, чудес не бывает… Все мы приняли близко к сердцу трагедию. Приношу соболезнования всем, кого тронула эта трагическая история", - отметил министр.
Преступление произошло в конце сентября 2020 года в Петрозаводске: пьяный отец жестоко избил четырехмесячного мальчика, пока матери малыша не было дома.
"Малыш боролся… Но чуда не случилось… Он ушел из жизни, которая оказалась для него слишком короткой. Два года назад четырехмесячного ребенка избил родной отец – не знаю, можно ли его так назвать. Мы все следили за судьбой малыша, надеялись и молились за него… Врачи Детской республиканской больницы сделали все возможное и даже больше, они боролись за жизнь Артемки, но травмы оказались слишком серьезными", - отметил глава Карелии Артур Парфенчиков в своем телеграм-канале. По его словам, суд ранее приговорил отца ребенка к шести годам колонии.
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