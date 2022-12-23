https://ria.ru/20221223/italiya-1840763241.html

Премьер попросила итальянцев на час в день становиться украинцами

Премьер попросила итальянцев на час в день становиться украинцами - РИА Новости, 23.12.2022

Премьер попросила итальянцев на час в день становиться украинцами

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала жителей страны отключать свет на час в день, чтобы прочувствовать положение украинцев и выразить с ними... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T11:18

2022-12-23T11:18

2022-12-23T12:18

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала жителей страны отключать свет на час в день, чтобы прочувствовать положение украинцев и выразить с ними солидарность, пишет издание Asna."Чтобы понять, через что проходят люди, я прошу всех итальянцев отключать источники энергии на один час в день", — отметила политик.Было ошибкой слишком сильно зависеть от США в вопросах безопасности, добавила она во время выступления на конференции послов Италии в Риме.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и их союзников по НАТО, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221223/makron-1840744479.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221223/sanktsii-1840724904.html

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италия

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в мире, джорджа мелони, россия, италия, сша, украина