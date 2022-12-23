11:18 23.12.2022 (обновлено: 12:18 23.12.2022)
Премьер попросила итальянцев на час в день становиться украинцами
Премьер Италии Мелони призвала итальянцев выключать свет, чтобы понять положение украинцев
© AP Photo / Leon Neal/PoolПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
© AP Photo / Leon Neal/Pool
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала жителей страны отключать свет на час в день, чтобы прочувствовать положение украинцев и выразить с ними солидарность, пишет издание Asna.
"Чтобы понять, через что проходят люди, я прошу всех итальянцев отключать источники энергии на один час в день", — отметила политик.
"Чтобы понять, через что проходят люди, я прошу всех итальянцев отключать источники энергии на один час в день", — отметила политик.
Было ошибкой слишком сильно зависеть от США в вопросах безопасности, добавила она во время выступления на конференции послов Италии в Риме.
"И мы осознаем, что было бы неразумно выходить из зависимости от России, отдавая предпочтение зависимости от Китая", — резюмировала премьер.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и их союзников по НАТО, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.