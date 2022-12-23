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Премьер попросила итальянцев на час в день становиться украинцами - РИА Новости, 23.12.2022
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Премьер попросила итальянцев на час в день становиться украинцами
Премьер попросила итальянцев на час в день становиться украинцами - РИА Новости, 23.12.2022
Премьер попросила итальянцев на час в день становиться украинцами
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала жителей страны отключать свет на час в день, чтобы прочувствовать положение украинцев и выразить с ними... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T11:18
2022-12-23T12:18
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала жителей страны отключать свет на час в день, чтобы прочувствовать положение украинцев и выразить с ними солидарность, пишет издание Asna."Чтобы понять, через что проходят люди, я прошу всех итальянцев отключать источники энергии на один час в день", — отметила политик.Было ошибкой слишком сильно зависеть от США в вопросах безопасности, добавила она во время выступления на конференции послов Италии в Риме.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и их союзников по НАТО, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221223/makron-1840744479.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221223/sanktsii-1840724904.html
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в мире, джорджа мелони, россия, италия, сша, украина
В мире, Джорджа Мелони, Россия, Италия, США, Украина
11:18 23.12.2022 (обновлено: 12:18 23.12.2022)
 
Премьер попросила итальянцев на час в день становиться украинцами

Премьер Италии Мелони призвала итальянцев выключать свет, чтобы понять положение украинцев

© AP Photo / Leon Neal/PoolПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Leon Neal/Pool
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала жителей страны отключать свет на час в день, чтобы прочувствовать положение украинцев и выразить с ними солидарность, пишет издание Asna.

"Чтобы понять, через что проходят люди, я прошу всех итальянцев отключать источники энергии на один час в день", — отметила политик.
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Было ошибкой слишком сильно зависеть от США в вопросах безопасности, добавила она во время выступления на конференции послов Италии в Риме.

"И мы осознаем, что было бы неразумно выходить из зависимости от России, отдавая предпочтение зависимости от Китая", — резюмировала премьер.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и их союзников по НАТО, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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