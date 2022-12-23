https://ria.ru/20221223/inoagenty-1840980665.html
Минюст включил в реестр иноагентов журналиста Пьяных* и "Роскомсвободу"**
Минюст включил в реестр иноагентов журналиста Пьяных* и "Роскомсвободу"** - РИА Новости, 23.12.2022
Минюст включил в реестр иноагентов журналиста Пьяных* и "Роскомсвободу"**
Четыре организации, в том числе "Роскомсвобода"**, а также три человека, включая журналиста Глеба Пьяных*, внесены в реестр иностранных агентов, сообщается на... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T21:27
2022-12-23T21:27
2022-12-23T22:12
общество
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Четыре организации, в том числе "Роскомсвобода"**, а также три человека, включая журналиста Глеба Пьяных*, внесены в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте Министерства юстиции России.Согласно базе ведомства, в реестр включены журналистка Анастасия Жвик*, правозащитница Светлана Ганнушкина*, журналист Глеб Пьяных*, журналист, бывший шеф-редактор "Новой газеты"** Андрей Владимирович Колесников*.Кроме того, список организаций-иноагентов пополнили: "Спортивное ЛГБТ-сообщество"**, Anti-Corruption Foundation Inc**, "Феминистское антивоенное сопротивление"**, а также "Роскомсвобода"**.* Признан физлицом, выполняющим функции иноагента** Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20221223/inoagent-1840789096.html
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общество, министерство юстиции рф (минюст россии), россия
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21:27 23.12.2022 (обновлено: 22:12 23.12.2022)
Минюст включил в реестр иноагентов журналиста Пьяных* и "Роскомсвободу"**
Минюст включил в реестр иноагентов журналистов Пьяных, Колесникова и "Роскомсвободу"