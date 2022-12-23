https://ria.ru/20221223/inflyatsiya-1840684461.html

Владимир Ефимов: инфляция в Москва в ноябре составила 0,3%

Владимир Ефимов: инфляция в Москва в ноябре составила 0,3% - РИА Новости, 23.12.2022

Владимир Ефимов: инфляция в Москва в ноябре составила 0,3%

Инфляция в Москве в ноябре составила 0,3% в месячном выражении, рост потребительских цен отмечен впервые с июня, сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T08:05

2022-12-23T08:05

2022-12-23T08:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1830983658_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_d827b5b8976246043e7d49a6c1590297.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Инфляция в Москве в ноябре составила 0,3% в месячном выражении, рост потребительских цен отмечен впервые с июня, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По данным столичного правительства, самый сильный рост в указанный период продемонстрировали фрукты и овощи – 4,5%, а также яйца (1,9%) и колбаса (0,6%). В то же время, сахар стал дешевле на 3,9%, гречка – на 3,6%, а сливочное масло – на 0,9%.Лидерами роста среди промтоваров стали смартфоны (2,5%) и холодильники (1,7%). При этом телевизоры и компьютеры, напротив, подешевели – на 2,4 и 0,6%, соответственно. Небольшое снижение показали и цены на трикотаж.Что касается сферы услуг, то здесь безусловное первенство по темпам инфляции держат пассажирские авиаперевозки – рост цен на билеты составил 19,7%. В то же время, железнодорожные билеты стали дешевле на 6% и почти на 5% снизились цены на путевки в страны Юго-Восточной Азии.В целом за период с января по ноябрь рост цен в столице составил 11%, что немного ниже, чем в среднем по стране (11,1%). За этот период продукты питания подорожали на 8,3%, непродовольственные товары – на 11,5%, услуги – на 13,1% (в основном, за счет туризма). В столичном правительстве прогнозируют, что по итогам года инфляция достигнет 12,1%, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221222/zdanie-1840391995.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)