https://ria.ru/20221223/inflyatsiya-1840684461.html
Владимир Ефимов: инфляция в Москва в ноябре составила 0,3%
Владимир Ефимов: инфляция в Москва в ноябре составила 0,3% - РИА Новости, 23.12.2022
Владимир Ефимов: инфляция в Москва в ноябре составила 0,3%
Инфляция в Москве в ноябре составила 0,3% в месячном выражении, рост потребительских цен отмечен впервые с июня, сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T08:05
2022-12-23T08:05
2022-12-23T08:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Инфляция в Москве в ноябре составила 0,3% в месячном выражении, рост потребительских цен отмечен впервые с июня, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По данным столичного правительства, самый сильный рост в указанный период продемонстрировали фрукты и овощи – 4,5%, а также яйца (1,9%) и колбаса (0,6%). В то же время, сахар стал дешевле на 3,9%, гречка – на 3,6%, а сливочное масло – на 0,9%.Лидерами роста среди промтоваров стали смартфоны (2,5%) и холодильники (1,7%). При этом телевизоры и компьютеры, напротив, подешевели – на 2,4 и 0,6%, соответственно. Небольшое снижение показали и цены на трикотаж.Что касается сферы услуг, то здесь безусловное первенство по темпам инфляции держат пассажирские авиаперевозки – рост цен на билеты составил 19,7%. В то же время, железнодорожные билеты стали дешевле на 6% и почти на 5% снизились цены на путевки в страны Юго-Восточной Азии.В целом за период с января по ноябрь рост цен в столице составил 11%, что немного ниже, чем в среднем по стране (11,1%). За этот период продукты питания подорожали на 8,3%, непродовольственные товары – на 11,5%, услуги – на 13,1% (в основном, за счет туризма). В столичном правительстве прогнозируют, что по итогам года инфляция достигнет 12,1%, говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Инфляция в Москве в ноябре составила 0,3% в месячном выражении, рост потребительских цен отмечен впервые с июня, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Цены в Москве начали постепенно расти после завершения сезона дешевых овощей и фруктов, а также периода коррекции цен после весеннего потребительского ажиотажа. Продукты питания в ноябре подорожали в среднем на 0,5%, тогда как стоимость непродовольственных товаров почти не изменилась. Услуги прибавили в цене около 0,3%", – уточнил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
По данным столичного правительства, самый сильный рост в указанный период продемонстрировали фрукты и овощи – 4,5%, а также яйца (1,9%) и колбаса (0,6%). В то же время, сахар стал дешевле на 3,9%, гречка – на 3,6%, а сливочное масло – на 0,9%.
Лидерами роста среди промтоваров стали смартфоны (2,5%) и холодильники (1,7%). При этом телевизоры и компьютеры, напротив, подешевели – на 2,4 и 0,6%, соответственно. Небольшое снижение показали и цены на трикотаж.
Что касается сферы услуг, то здесь безусловное первенство по темпам инфляции держат пассажирские авиаперевозки – рост цен на билеты составил 19,7%. В то же время, железнодорожные билеты стали дешевле на 6% и почти на 5% снизились цены на путевки в страны Юго-Восточной Азии.
В целом за период с января по ноябрь рост цен в столице составил 11%, что немного ниже, чем в среднем по стране (11,1%). За этот период продукты питания подорожали на 8,3%, непродовольственные товары – на 11,5%, услуги – на 13,1% (в основном, за счет туризма). В столичном правительстве прогнозируют, что по итогам года инфляция достигнет 12,1%, говорится в сообщении.