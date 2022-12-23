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Российские силы уничтожили два украинских "Града", обстреливавших ДНР - РИА Новости, 23.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/grad-1840898548.html
Российские силы уничтожили два украинских "Града", обстреливавших ДНР
Российские силы уничтожили два украинских "Града", обстреливавших ДНР - РИА Новости, 23.12.2022
Российские силы уничтожили два украинских "Града", обстреливавших ДНР
Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожили две артиллерийские системы М777 американского производства и две украинские боевые машины... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T16:37
2022-12-23T17:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожили две артиллерийские системы М777 американского производства и две украинские боевые машины системы залпового огня "Град" в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Селидово Донецкой народной республики уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Константиновка уничтожены две украинские боевые машины системы залпового огня "Град", из которых велись обстрелы населенных пунктов Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20221223/spetsoperatsiya-1840896091.html
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донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
16:37 23.12.2022 (обновлено: 17:53 23.12.2022)
 
Российские силы уничтожили два украинских "Града", обстреливавших ДНР

Российские силы уничтожили две американские гаубицы М777 и два "Града", обстреливавших ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий МО РФ производит наведение реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Военнослужащий МО РФ производит наведение реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий МО РФ производит наведение реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожили две артиллерийские системы М777 американского производства и две украинские боевые машины системы залпового огня "Град" в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Селидово Донецкой народной республики уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Константиновка уничтожены две украинские боевые машины системы залпового огня "Град", из которых велись обстрелы населенных пунктов Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 16:33Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили в ЛНР две группы украинских диверсантов
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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