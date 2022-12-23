https://ria.ru/20221223/grad-1840898548.html
Российские силы уничтожили два украинских "Града", обстреливавших ДНР
Российские силы уничтожили два украинских "Града", обстреливавших ДНР - РИА Новости, 23.12.2022
Российские силы уничтожили два украинских "Града", обстреливавших ДНР
Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожили две артиллерийские системы М777 американского производства и две украинские боевые машины... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T16:37
2022-12-23T16:37
2022-12-23T17:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожили две артиллерийские системы М777 американского производства и две украинские боевые машины системы залпового огня "Град" в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Селидово Донецкой народной республики уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Константиновка уничтожены две украинские боевые машины системы залпового огня "Град", из которых велись обстрелы населенных пунктов Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20221223/spetsoperatsiya-1840896091.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
16:37 23.12.2022 (обновлено: 17:53 23.12.2022)
Российские силы уничтожили два украинских "Града", обстреливавших ДНР
Российские силы уничтожили две американские гаубицы М777 и два "Града", обстреливавших ДНР