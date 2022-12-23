https://ria.ru/20221223/grad-1840898548.html

Российские силы уничтожили два украинских "Града", обстреливавших ДНР

Российские силы уничтожили два украинских "Града", обстреливавших ДНР - РИА Новости, 23.12.2022

Российские силы уничтожили два украинских "Града", обстреливавших ДНР

Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожили две артиллерийские системы М777 американского производства и две украинские боевые машины... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T16:37

2022-12-23T16:37

2022-12-23T17:53

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожили две артиллерийские системы М777 американского производства и две украинские боевые машины системы залпового огня "Град" в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Селидово Донецкой народной республики уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Константиновка уничтожены две украинские боевые машины системы залпового огня "Град", из которых велись обстрелы населенных пунктов Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20221223/spetsoperatsiya-1840896091.html

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины