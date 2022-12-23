https://ria.ru/20221223/gosoboronzakaz-1840940946.html
Путин выразил надежду на полное исполнение гособоронзаказа
Путин выразил надежду на полное исполнение гособоронзаказа - РИА Новости, 23.12.2022
Путин выразил надежду на полное исполнение гособоронзаказа
Президент России Владимир Путин на совещании с главами предприятий оборонно-промышленного комплекса выразил надежду, что гособоронзаказ будет исполнен в полном... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T18:37
2022-12-23T18:37
2022-12-23T19:43
владимир путин
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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ТУЛА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с главами предприятий оборонно-промышленного комплекса выразил надежду, что гособоронзаказ будет исполнен в полном объеме."Конечно, рассчитываю, что как и в предыдущие годы, в этом году, в 2023-м, задания гособоронзаказа в части производства и поставок вооружения, военной специальной техники будут выполнены в полном объеме", - сказал он.Путин в октябре подписал указ о создании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов. Согласно указу, совет решает вопросы формирования цен на товары и услуги, необходимые для обеспечения в ходе специальной военной операции потребностей армии, определяет целевое задание по обеспечению российских войск вооружением, его ремонту, оказывает содействие в создании военной инфраструктуры.
https://ria.ru/20221223/kalashnikov-1840744887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность, россия, вооруженные силы рф
Владимир Путин, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
18:37 23.12.2022 (обновлено: 19:43 23.12.2022)
Путин выразил надежду на полное исполнение гособоронзаказа
Путин выразил надежду, что гособоронзаказ удастся исполнить в полном объеме
ТУЛА, 23 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин на совещании с главами предприятий оборонно-промышленного комплекса выразил надежду, что гособоронзаказ
будет исполнен в полном объеме.
"Конечно, рассчитываю, что как и в предыдущие годы, в этом году, в 2023-м, задания гособоронзаказа в части производства и поставок вооружения, военной специальной техники будут выполнены в полном объеме", - сказал он.
Путин в октябре подписал указ о создании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов. Согласно указу, совет решает вопросы формирования цен на товары и услуги, необходимые для обеспечения в ходе специальной военной операции потребностей армии, определяет целевое задание по обеспечению российских войск вооружением, его ремонту, оказывает содействие в создании военной инфраструктуры.