https://ria.ru/20221223/gosoboronzakaz-1840940946.html

Путин выразил надежду на полное исполнение гособоронзаказа

Путин выразил надежду на полное исполнение гособоронзаказа - РИА Новости, 23.12.2022

Путин выразил надежду на полное исполнение гособоронзаказа

Президент России Владимир Путин на совещании с главами предприятий оборонно-промышленного комплекса выразил надежду, что гособоронзаказ будет исполнен в полном... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T18:37

2022-12-23T18:37

2022-12-23T19:43

владимир путин

безопасность

россия

вооруженные силы рф

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ТУЛА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с главами предприятий оборонно-промышленного комплекса выразил надежду, что гособоронзаказ будет исполнен в полном объеме."Конечно, рассчитываю, что как и в предыдущие годы, в этом году, в 2023-м, задания гособоронзаказа в части производства и поставок вооружения, военной специальной техники будут выполнены в полном объеме", - сказал он.Путин в октябре подписал указ о создании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов. Согласно указу, совет решает вопросы формирования цен на товары и услуги, необходимые для обеспечения в ходе специальной военной операции потребностей армии, определяет целевое задание по обеспечению российских войск вооружением, его ремонту, оказывает содействие в создании военной инфраструктуры.

https://ria.ru/20221223/kalashnikov-1840744887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, безопасность, россия, вооруженные силы рф