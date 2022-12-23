18:30 23.12.2022 (обновлено: 18:44 23.12.2022)
"Стыдно и больно". В Германии разгорелся скандал вокруг поставок БМП Киеву
Журналист BILD Репке осудил Берлин за попытку сбыть Киеву устаревшую военную технику
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Европейские страны отправляют Киеву устаревшую советскую военную технику, не задумываясь о последствиях для украинских солдат, написал в Twitter военный эксперт издательства BILD Юлиан Репке.
"Мне ужасно стыдно и больно! Европа так сильно хочет избавиться от советской техники, что отправляет на Украину пятидесятилетние машины, боевая ценность которых равна нулю", — заявил журналист.
Он уточнил, что речь идет про БМП-1. По мнению эксперта, у машин слабая броня, недостаточно мощное вооружение, а у находящихся внутри солдат "едва ли есть шанс выжить после встречи с противником".
Так Репке прокомментировал опубликованную в официальном аккаунте бундесвера новость об очередном обмене, состоявшемся между Германией, Словакией и Украиной. Братислава передаст Киеву оружие и оборудование и получит взамен новое немецкое в рамках "поддержки Владимира Зеленского и избавления от советской техники", говорится в тексте сообщения.
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БМП-1 выпускались на оборонных предприятиях Чехословакии по советской лицензии в 1970-1989 годах. Всего за это время было произведено 17 295 таких машин, которые поставлялись в социалистические государства, включая СССР, а также в некоторые страны третьего мира.
На фоне российской спецоперации на Украине США и НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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