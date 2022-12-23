https://ria.ru/20221223/germaniya-1840937905.html

"Стыдно и больно". В Германии разгорелся скандал вокруг поставок БМП Киеву

"Стыдно и больно". В Германии разгорелся скандал вокруг поставок БМП Киеву - РИА Новости, 23.12.2022

"Стыдно и больно". В Германии разгорелся скандал вокруг поставок БМП Киеву

Европейские страны отправляют Киеву устаревшую советскую военную технику, не задумываясь о последствиях для украинских солдат, написал в Twitter военный эксперт РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T18:30

2022-12-23T18:30

2022-12-23T18:44

в мире

украина

германия

европа

бмп-1

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Европейские страны отправляют Киеву устаревшую советскую военную технику, не задумываясь о последствиях для украинских солдат, написал в Twitter военный эксперт издательства BILD Юлиан Репке."Мне ужасно стыдно и больно! Европа так сильно хочет избавиться от советской техники, что отправляет на Украину пятидесятилетние машины, боевая ценность которых равна нулю", — заявил журналист.Он уточнил, что речь идет про БМП-1. По мнению эксперта, у машин слабая броня, недостаточно мощное вооружение, а у находящихся внутри солдат "едва ли есть шанс выжить после встречи с противником".Так Репке прокомментировал опубликованную в официальном аккаунте бундесвера новость об очередном обмене, состоявшемся между Германией, Словакией и Украиной. Братислава передаст Киеву оружие и оборудование и получит взамен новое немецкое в рамках "поддержки Владимира Зеленского и избавления от советской техники", говорится в тексте сообщения.Ранее по похожей схеме в Грецию прибыли первые немецкие бронемашины Marder 1, которые заменили отправляемые на Украину БМП-1. Позже в СМИ появилась информация, что российская армия уничтожила в Донбассе пять греческих БМП сразу же после того, как их передали украинской стороне.БМП-1 выпускались на оборонных предприятиях Чехословакии по советской лицензии в 1970-1989 годах. Всего за это время было произведено 17 295 таких машин, которые поставлялись в социалистические государства, включая СССР, а также в некоторые страны третьего мира.На фоне российской спецоперации на Украине США и НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221223/ukraina-1840863467.html

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html

https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, германия, европа, бмп-1