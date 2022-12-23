https://ria.ru/20221223/geremeev-1840893691.html

Путин наградил помощника главы Чечни Геремеева медалью "За отвагу"

Путин наградил помощника главы Чечни Геремеева медалью "За отвагу" - РИА Новости, 23.12.2022

Путин наградил помощника главы Чечни Геремеева медалью "За отвагу"

Президент РФ Владимир Путин наградил помощника главы Чечни Ваху Геремеева медалью "За отвагу". РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T16:26

2022-12-23T16:26

2022-12-23T16:26

владимир путин

россия

политика

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил помощника главы Чечни Ваху Геремеева медалью "За отвагу". Указ президента РФ о награждении государственными наградами Российской Федерации опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить медалью "За отвагу" Геремеева Ваху Садулаевича - помощника главы Чеченской Республики", - говорится в тексте указа.

https://ria.ru/20221020/pochet-1825376657.html

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, политика, чеченская республика (чечня)