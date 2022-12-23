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Путин наградил помощника главы Чечни Геремеева медалью "За отвагу" - РИА Новости, 23.12.2022
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Путин наградил помощника главы Чечни Геремеева медалью "За отвагу"
Путин наградил помощника главы Чечни Геремеева медалью "За отвагу" - РИА Новости, 23.12.2022
Путин наградил помощника главы Чечни Геремеева медалью "За отвагу"
Президент РФ Владимир Путин наградил помощника главы Чечни Ваху Геремеева медалью "За отвагу". РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T16:26
2022-12-23T16:26
владимир путин
россия
политика
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил помощника главы Чечни Ваху Геремеева медалью "За отвагу". Указ президента РФ о награждении государственными наградами Российской Федерации опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить медалью "За отвагу" Геремеева Ваху Садулаевича - помощника главы Чеченской Республики", - говорится в тексте указа.
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владимир путин, россия, политика, чеченская республика (чечня)
Владимир Путин, Россия, Политика, Чеченская республика (Чечня)
16:26 23.12.2022
 
Путин наградил помощника главы Чечни Геремеева медалью "За отвагу"

Путин подписал указ о награждении помощника главы Чечни Геремеева медалью "За отвагу"

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил помощника главы Чечни Ваху Геремеева медалью "За отвагу".
Указ президента РФ о награждении государственными наградами Российской Федерации опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить медалью "За отвагу" Геремеева Ваху Садулаевича - помощника главы Чеченской Республики", - говорится в тексте указа.
Мать Рамзана Кадырова Аймани Кадырова - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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