https://ria.ru/20221223/gazifikatsiya-1840924697.html

Россияне подали миллион заявок на социальную догазификацию домохозяйств

Россияне подали миллион заявок на социальную догазификацию домохозяйств - РИА Новости, 23.12.2022

Россияне подали миллион заявок на социальную догазификацию домохозяйств

Граждане России в рамках социальной догазификации подали почти 1 миллион заявок, из них заключено примерно 700 тысяч договоров, исполнено – 450 тысяч, сообщил... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T17:45

2022-12-23T17:45

2022-12-23T17:45

россия

общество

природный газ

александр новак

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Граждане России в рамках социальной догазификации подали почти 1 миллион заявок, из них заключено примерно 700 тысяч договоров, исполнено – 450 тысяч, сообщил вице-премьер Александр Новак. "В рамках социальной догазификации – это означает доведение газопровода до границ участка без средств граждан – уже на сегодняшний день подано почти миллион заявок, из них 700 тысяч договоров заключено примерно и 450 тысяч исполнено. Мы ожидаем до конца года выйти на полмиллиона таких договоров", – сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24". Социально ориентированная газификация предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021–2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных регионах без привлечения средств граждан. Программа социальной газификации 30 ноября стала бессрочной.

https://ria.ru/20221222/gazifikatsiya-1840669951.html

россия

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Ольга Фомченкова

россия, общество, природный газ, александр новак