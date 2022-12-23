https://ria.ru/20221223/gazifikatsiya-1840924697.html
Россияне подали миллион заявок на социальную догазификацию домохозяйств
Россияне подали миллион заявок на социальную догазификацию домохозяйств - РИА Новости, 23.12.2022
Россияне подали миллион заявок на социальную догазификацию домохозяйств
Граждане России в рамках социальной догазификации подали почти 1 миллион заявок, из них заключено примерно 700 тысяч договоров, исполнено – 450 тысяч, сообщил... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T17:45
2022-12-23T17:45
2022-12-23T17:45
россия
общество
природный газ
александр новак
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Граждане России в рамках социальной догазификации подали почти 1 миллион заявок, из них заключено примерно 700 тысяч договоров, исполнено – 450 тысяч, сообщил вице-премьер Александр Новак. "В рамках социальной догазификации – это означает доведение газопровода до границ участка без средств граждан – уже на сегодняшний день подано почти миллион заявок, из них 700 тысяч договоров заключено примерно и 450 тысяч исполнено. Мы ожидаем до конца года выйти на полмиллиона таких договоров", – сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24". Социально ориентированная газификация предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021–2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных регионах без привлечения средств граждан. Программа социальной газификации 30 ноября стала бессрочной.
https://ria.ru/20221222/gazifikatsiya-1840669951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, природный газ, александр новак
Россия, Общество, Природный газ, Александр Новак
Россияне подали миллион заявок на социальную догазификацию домохозяйств
Новак: по программе социальной догазификации домохозяйств исполнены 450 тысяч договоров