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Россияне подали миллион заявок на социальную догазификацию домохозяйств - РИА Новости, 23.12.2022
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Россияне подали миллион заявок на социальную догазификацию домохозяйств
Россияне подали миллион заявок на социальную догазификацию домохозяйств - РИА Новости, 23.12.2022
Россияне подали миллион заявок на социальную догазификацию домохозяйств
Граждане России в рамках социальной догазификации подали почти 1 миллион заявок, из них заключено примерно 700 тысяч договоров, исполнено – 450 тысяч, сообщил... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T17:45
2022-12-23T17:45
россия
общество
природный газ
александр новак
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Граждане России в рамках социальной догазификации подали почти 1 миллион заявок, из них заключено примерно 700 тысяч договоров, исполнено – 450 тысяч, сообщил вице-премьер Александр Новак. "В рамках социальной догазификации – это означает доведение газопровода до границ участка без средств граждан – уже на сегодняшний день подано почти миллион заявок, из них 700 тысяч договоров заключено примерно и 450 тысяч исполнено. Мы ожидаем до конца года выйти на полмиллиона таких договоров", – сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24". Социально ориентированная газификация предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021–2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных регионах без привлечения средств граждан. Программа социальной газификации 30 ноября стала бессрочной.
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россия, общество, природный газ, александр новак
Россия, Общество, Природный газ, Александр Новак
17:45 23.12.2022
 
Россияне подали миллион заявок на социальную догазификацию домохозяйств

Новак: по программе социальной догазификации домохозяйств исполнены 450 тысяч договоров

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГазораспределительная станция в Новосибирской области
Газораспределительная станция в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Газораспределительная станция в Новосибирской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Граждане России в рамках социальной догазификации подали почти 1 миллион заявок, из них заключено примерно 700 тысяч договоров, исполнено – 450 тысяч, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"В рамках социальной догазификации – это означает доведение газопровода до границ участка без средств граждан – уже на сегодняшний день подано почти миллион заявок, из них 700 тысяч договоров заключено примерно и 450 тысяч исполнено. Мы ожидаем до конца года выйти на полмиллиона таких договоров", – сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
Социально ориентированная газификация предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021–2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных регионах без привлечения средств граждан.
Программа социальной газификации 30 ноября стала бессрочной.
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РоссияОбществоПриродный газАлександр Новак
 
 
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