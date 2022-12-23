https://ria.ru/20221223/gaz-1840783604.html

Цены на газ в Европе снизились до 935 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе снизились до 935 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 23.12.2022

Цены на газ в Европе снизились до 935 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе ускорили падение и опустились уже ниже 935 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T12:10

2022-12-23T12:10

2022-12-23T14:00

экономика

европа

нидерланды

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804086939_0:30:3279:1874_1920x0_80_0_0_b1408185f039c65188b1c0b9fdb29f5a.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Цены на газ в Европе ускорили падение и опустились уже ниже 935 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Так, январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего европейского хаба) открыли торги в минусе — на уровне 960 долларов, теряя 4,9 процента к расчетной цене предыдущего дня (1007,7 доллара за тысячу кубов). К полудню падение ускорилось до 7,5 процента — 932 доллара.Газовые фьючерсы дешевеют на фоне договоренности стран Евросоюза установить предельную биржевую цену на газ. Эта мера призвана оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен. Лимит начнет действовать с 15 февраля и составит 180 евро за мегаватт-час (почти две тысячи долларов за тысячу кубов).Газ на европейских рынках начал стремительно дорожать еще весной прошлого года, осенью цены перешагнули порог в тысячу долларов, а зимой — в две тысячи. Исторического максимума они достигли 7 марта 2022-го, подскочив на опасениях запрета на импорт российских энергоресурсов до 3892 доллара за тысячу кубометров.Затем последовал некоторый откат, но котировки до сих пор в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

https://ria.ru/20221223/gaz-1840782880.html

https://ria.ru/20221222/potolok-1840667244.html

европа

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, европа, нидерланды, цены на нефть