https://ria.ru/20221223/gaz-1840783604.html
Цены на газ в Европе снизились до 935 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе снизились до 935 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 23.12.2022
Цены на газ в Европе снизились до 935 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе ускорили падение и опустились уже ниже 935 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:10
2022-12-23T12:10
2022-12-23T14:00
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нидерланды
цены на нефть
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Цены на газ в Европе ускорили падение и опустились уже ниже 935 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Так, январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего европейского хаба) открыли торги в минусе — на уровне 960 долларов, теряя 4,9 процента к расчетной цене предыдущего дня (1007,7 доллара за тысячу кубов). К полудню падение ускорилось до 7,5 процента — 932 доллара.Газовые фьючерсы дешевеют на фоне договоренности стран Евросоюза установить предельную биржевую цену на газ. Эта мера призвана оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен. Лимит начнет действовать с 15 февраля и составит 180 евро за мегаватт-час (почти две тысячи долларов за тысячу кубов).Газ на европейских рынках начал стремительно дорожать еще весной прошлого года, осенью цены перешагнули порог в тысячу долларов, а зимой — в две тысячи. Исторического максимума они достигли 7 марта 2022-го, подскочив на опасениях запрета на импорт российских энергоресурсов до 3892 доллара за тысячу кубометров.Затем последовал некоторый откат, но котировки до сих пор в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
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экономика, европа, нидерланды, цены на нефть
Экономика, Европа, Нидерланды, Цены на нефть
12:10 23.12.2022 (обновлено: 14:00 23.12.2022)
Цены на газ в Европе снизились до 935 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе снизились на семь процентов, достигнув 935 долларов за тысячу кубов
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
Цены на газ в Европе ускорили падение и опустились уже ниже 935 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE
.
Так, январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего европейского хаба) открыли торги в минусе — на уровне 960 долларов, теряя 4,9 процента к расчетной цене предыдущего дня (1007,7 доллара за тысячу кубов). К полудню падение ускорилось до 7,5 процента — 932 доллара.
Газовые фьючерсы дешевеют на фоне договоренности стран Евросоюза установить предельную биржевую цену на газ. Эта мера призвана оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен. Лимит начнет действовать с 15 февраля и составит 180 евро за мегаватт-час (почти две тысячи долларов за тысячу кубов).
Газ на европейских рынках начал стремительно дорожать еще весной прошлого года, осенью цены перешагнули порог в тысячу долларов, а зимой — в две тысячи. Исторического максимума они достигли 7 марта 2022-го, подскочив на опасениях запрета на импорт российских энергоресурсов до 3892 доллара за тысячу кубометров.
Затем последовал некоторый откат, но котировки до сих пор в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.