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Новак рассказал о диверсификации поставок газа с европейского рынка - РИА Новости, 23.12.2022
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Новак рассказал о диверсификации поставок газа с европейского рынка
Новак рассказал о диверсификации поставок газа с европейского рынка - РИА Новости, 23.12.2022
Новак рассказал о диверсификации поставок газа с европейского рынка
Россия будет стремиться перенаправлять газ на новые рынки, хотя в Европе постоянно просят увеличить поставки по имеющейся инфраструктуре, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T11:50
2022-12-23T12:02
экономика
россия
европа
китай
турецкий поток
голубой поток
александр новак
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия будет стремиться перенаправлять газ на новые рынки, хотя в Европе постоянно просят увеличить поставки по имеющейся инфраструктуре, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Естественно, мы считаем, что европейский рынок для нас тоже актуален, и мы обеспечиваем сейчас туда поставки. Есть спрос на наш газ, нас постоянно просят европейские наш коллеги увеличить объемы по той инфраструктуре, которая сегодня задействована - это "Турецкий поток", "Голубой поток", часть идет через украинскую инфраструктуру", - рассказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."Но при общем политическом настрое по снижению зависимости от объемов поставок из России мы этот объем будем перераспределять на другие рынки. Потому что наш газ востребован, он дешевый, у нас есть большие запасы газа, и мы будем развивать эти направления", - добавил он. Новак отметил, что диверсификация поставок будет осуществляться, в частности, за счет сжиженного природного газа (СПГ), а также трубопроводных поставок в Китай. И в целом для России в этом вопросе азиатское направление становится одним из ключевых, сообщил он."Мы активно диверсифицируем поставки СПГ. Если раньше в России производилось только 11 миллионов тонн, то сегодня уже четыре завода действует общей мощностью 36 миллионов тонн. То есть почти в 3,5 раза увеличение... Кроме этого, у нас подписан контракт с КНР о строительстве инфраструктуры в Китай на 10 миллиардов кубометров в год, сейчас идет наращивание поставок по "Силе Сибири", - уточнил вице-премьер.При этом, заметил он, Россия ставит перед собой задачу выйти на производство СПГ в объеме 60 миллионов тонн ближайшие 3-4 года, а затем довести показатель до 100 миллионов.
https://ria.ru/20221219/gaz-1839694224.html
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экономика, россия, европа, китай, турецкий поток, голубой поток, александр новак
Экономика, Россия, Европа, Китай, Турецкий поток, Голубой поток, Александр Новак
11:50 23.12.2022 (обновлено: 12:02 23.12.2022)
 
Новак рассказал о диверсификации поставок газа с европейского рынка

Новак: Россия перенаправит газ на другие рынки, хотя Европа просит увеличить поставки

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия будет стремиться перенаправлять газ на новые рынки, хотя в Европе постоянно просят увеличить поставки по имеющейся инфраструктуре, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Естественно, мы считаем, что европейский рынок для нас тоже актуален, и мы обеспечиваем сейчас туда поставки. Есть спрос на наш газ, нас постоянно просят европейские наш коллеги увеличить объемы по той инфраструктуре, которая сегодня задействована - это "Турецкий поток", "Голубой поток", часть идет через украинскую инфраструктуру", - рассказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
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"Но при общем политическом настрое по снижению зависимости от объемов поставок из России мы этот объем будем перераспределять на другие рынки. Потому что наш газ востребован, он дешевый, у нас есть большие запасы газа, и мы будем развивать эти направления", - добавил он.
Новак отметил, что диверсификация поставок будет осуществляться, в частности, за счет сжиженного природного газа (СПГ), а также трубопроводных поставок в Китай. И в целом для России в этом вопросе азиатское направление становится одним из ключевых, сообщил он.
"Мы активно диверсифицируем поставки СПГ. Если раньше в России производилось только 11 миллионов тонн, то сегодня уже четыре завода действует общей мощностью 36 миллионов тонн. То есть почти в 3,5 раза увеличение... Кроме этого, у нас подписан контракт с КНР о строительстве инфраструктуры в Китай на 10 миллиардов кубометров в год, сейчас идет наращивание поставок по "Силе Сибири", - уточнил вице-премьер.
При этом, заметил он, Россия ставит перед собой задачу выйти на производство СПГ в объеме 60 миллионов тонн ближайшие 3-4 года, а затем довести показатель до 100 миллионов.
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Итоги года в российской экономике: апокалипсис не сегодня
 
ЭкономикаРоссияЕвропаКитайТурецкий потокГолубой потокАлександр Новак
 
 
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