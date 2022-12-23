https://ria.ru/20221223/gaz-1840719428.html
Добыча газа в России упадет на 18-20 процентов по итогам 2022 года
Добыча газа в России упадет на 18-20 процентов по итогам 2022 года - РИА Новости, 23.12.2022
Добыча газа в России упадет на 18-20 процентов по итогам 2022 года
Добыча газа в России по итогам года упадет на 18-20%, до 671 миллиарда кубометров, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T07:31
2022-12-23T07:31
2022-12-23T07:31
экономика
цены на нефть
александр новак
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15752/36/157523670_0:202:3543:2195_1920x0_80_0_0_ce718fe8829aa4b506172d5a6d318bc6.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Добыча газа в России по итогам года упадет на 18-20%, до 671 миллиарда кубометров, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Есть падение частичное в газовой отрасли, примерно на 18-20%. Тем не менее наша газовая отрасль в этом году добудет 671 миллиард кубометров газа. Это тоже большой объем, из которого на внутренний рынок пойдет примерно 470 миллиардов кубометров", - заявил Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
https://ria.ru/20221223/novak-1840717576.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15752/36/157523670_175:0:3370:2396_1920x0_80_0_0_1879151fdc86fac3dd12e6bee11f706e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, александр новак, россия
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Россия
Добыча газа в России упадет на 18-20 процентов по итогам 2022 года
Новак: добыча газа в России упадет на 18-20 процентов, до 671 миллиардов кубометров