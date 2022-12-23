https://ria.ru/20221223/gaz-1840719428.html

Добыча газа в России упадет на 18-20 процентов по итогам 2022 года

Добыча газа в России упадет на 18-20 процентов по итогам 2022 года - РИА Новости, 23.12.2022

Добыча газа в России упадет на 18-20 процентов по итогам 2022 года

Добыча газа в России по итогам года упадет на 18-20%, до 671 миллиарда кубометров, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T07:31

2022-12-23T07:31

2022-12-23T07:31

экономика

цены на нефть

александр новак

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Добыча газа в России по итогам года упадет на 18-20%, до 671 миллиарда кубометров, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Есть падение частичное в газовой отрасли, примерно на 18-20%. Тем не менее наша газовая отрасль в этом году добудет 671 миллиард кубометров газа. Это тоже большой объем, из которого на внутренний рынок пойдет примерно 470 миллиардов кубометров", - заявил Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

https://ria.ru/20221223/novak-1840717576.html

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экономика, цены на нефть, александр новак, россия