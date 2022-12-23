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Добыча газа в России упадет на 18-20 процентов по итогам 2022 года - РИА Новости, 23.12.2022
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Добыча газа в России упадет на 18-20 процентов по итогам 2022 года
Добыча газа в России упадет на 18-20 процентов по итогам 2022 года - РИА Новости, 23.12.2022
Добыча газа в России упадет на 18-20 процентов по итогам 2022 года
Добыча газа в России по итогам года упадет на 18-20%, до 671 миллиарда кубометров, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T07:31
2022-12-23T07:31
экономика
цены на нефть
александр новак
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Добыча газа в России по итогам года упадет на 18-20%, до 671 миллиарда кубометров, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Есть падение частичное в газовой отрасли, примерно на 18-20%. Тем не менее наша газовая отрасль в этом году добудет 671 миллиард кубометров газа. Это тоже большой объем, из которого на внутренний рынок пойдет примерно 470 миллиардов кубометров", - заявил Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
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экономика, цены на нефть, александр новак, россия
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Россия
07:31 23.12.2022
 
Добыча газа в России упадет на 18-20 процентов по итогам 2022 года

Новак: добыча газа в России упадет на 18-20 процентов, до 671 миллиардов кубометров

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в медиабанкЗавод по очистке газа на Усинском нефтяном месторождении
Завод по очистке газа на Усинском нефтяном месторождении - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Завод по очистке газа на Усинском нефтяном месторождении . Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Добыча газа в России по итогам года упадет на 18-20%, до 671 миллиарда кубометров, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Есть падение частичное в газовой отрасли, примерно на 18-20%. Тем не менее наша газовая отрасль в этом году добудет 671 миллиард кубометров газа. Это тоже большой объем, из которого на внутренний рынок пойдет примерно 470 миллиардов кубометров", - заявил Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
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