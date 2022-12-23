https://ria.ru/20221223/finpodderzhka-1840868090.html
Новикомбанк рассказал о финансовой поддержке рязанских предприятий
Новикомбанк рассказал о финансовой поддержке рязанских предприятий - РИА Новости, 23.12.2022
Новикомбанк рассказал о финансовой поддержке рязанских предприятий
Министерство экономического развития Рязанской области, эксперты Новикомбанка и руководители ведущих предприятий региона обсудили новые точки роста и... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T15:31
2022-12-23T15:31
2022-12-23T15:31
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783513862_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_6de127c6d8f2d44957b532cf90e216d9.jpg
МОСКВА, 23 дек – Пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк". Министерство экономического развития Рязанской области, эксперты Новикомбанка и руководители ведущих предприятий региона обсудили новые точки роста и возможности предоставления доступного финансирования для промышленных предприятий. Дискуссия прошла 20 декабря в рамках региональной конференции "Финансовое партнерство Рязанской области и Новикомбанка: стратегические векторы развития и механизмы поддержки промышленности региона", приуроченной к открытию в Рязани нового офиса опорного банка Госкорпорации Ростех."Сегодня перед промышленным комплексом стоят серьезные стратегические задачи по импортозамещению, наращиванию темпов роста производства. Именно в этой ситуации предприятиям как никогда требуются качественные финансовые услуги. Поддержка надежного банка, который хорошо понимает актуальные задачи промышленности, особенно важна", – отметила во время общения с участниками дискуссии первый заместитель министра экономического развития Рязанской области Нина Соломонова.Целевой сегмент Новикомбанка в Рязани — предприятия машиностроения, авиастроения, радиоэлектроники и других важнейших отраслей промышленности. Банк уже сотрудничает с предприятиями таких холдингов Госкорпорации Ростех, как ОАК, КРЭТ, Росэлектроника, Нацимбио, и планирует в дальнейшем расширять сотрудничество с промышленным кластером Рязани."Мы видим большой потенциал экономики Рязани и надеемся, что с нашей поддержкой промышленный кластер получит дополнительный импульс развития", – отметила управляющий новым офисом Новикомбанка в Рязани Татьяна Харлина.В ходе конференции представители банка поделились опытом обеспечения предприятий доступным финансированием, в том числе и через оптимальное сочетание различных механизмов господдержки. Так, в рамках программы Минпромторга по поддержке системообразующих предприятий Новикомбанк заключил соглашения на 37 миллиардов рублей. В течение года финансовая организация также предоставляла льготные кредиты на реализацию проектов по диверсификации производства, поддержке досрочного ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства. Кроме того, банк осуществляет финансирование проектов цифровой трансформации и экспорта высокотехнологичной продукции в рамках соответствующих постановлений правительства РФ.В ноябре Новикомбанк стал участником Программы "Промышленная ипотека", в рамках которой предприятия могут получить кредитование на приобретение производственных площадей для запуска или расширения бизнеса. Льготная процентная ставка по кредитам составляет 5% годовых, а для инновационных технологических компаний, включенных в соответствующий реестр, – 3% годовых.О том, как именно структурируются сделки с мерами господдержки в Новикомбанке, на конкретных примерах показал начальник отдела взаимодействия с госорганами Новикомбанка Алексей Грабаров. Он подчеркнул, что банк не только участвует практически во всех существующих механизмах господдержки, но и разрабатывает собственные льготные программы. Выступая в роли "генерального конструктора", банк интегрирует в сделку меры, подходящие для конкретного проекта, а также сопровождает проект на всех этапах его реализации.По словам Алексея Грабарова, Новикомбанк на практике доказал, что, благодаря использованию мер господдержки и грамотной организации финансирования проекта, можно достичь существенной экономии финансовых ресурсов.Эксперты также рассказали о розничных продуктах и социальной поддержке сотрудников промышленных предприятий."Инвестиции в высококвалифицированную рабочую силу способствуют росту производительности и обеспечивают устойчивое экономическое развитие предприятий. Именно поэтому при разработке своих розничных продуктов банк уделяет особое внимание их социальной составляющей", – отметил куратор программы "Социально-платежная карта работника Ростеха" Александр Дошлыгин.Также эксперт рассказал о новой мотивационной программе "Развитие", которая позволяет предприятиям Ростеха дополнительно поощрять лучшие кадры в различных категориях через специальные банковские тарифы. Он отметил, что уже около 80 отечественных компаний стали участникам этой программы и получили возможность финансово стимулировать заслуженных работников.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783513862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_306a5b70131db6ecb76e4b2b697f6b6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 23 дек – Пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк". Министерство экономического развития Рязанской области, эксперты Новикомбанка и руководители ведущих предприятий региона обсудили новые точки роста и возможности предоставления доступного финансирования для промышленных предприятий. Дискуссия прошла 20 декабря в рамках региональной конференции "Финансовое партнерство Рязанской области и Новикомбанка: стратегические векторы развития и механизмы поддержки промышленности региона", приуроченной к открытию в Рязани нового офиса опорного банка Госкорпорации Ростех.
"Сегодня перед промышленным комплексом стоят серьезные стратегические задачи по импортозамещению, наращиванию темпов роста производства. Именно в этой ситуации предприятиям как никогда требуются качественные финансовые услуги. Поддержка надежного банка, который хорошо понимает актуальные задачи промышленности, особенно важна", – отметила во время общения с участниками дискуссии первый заместитель министра экономического развития Рязанской области Нина Соломонова.
Целевой сегмент Новикомбанка в Рязани — предприятия машиностроения, авиастроения, радиоэлектроники и других важнейших отраслей промышленности. Банк уже сотрудничает с предприятиями таких холдингов Госкорпорации Ростех, как ОАК, КРЭТ, Росэлектроника, Нацимбио, и планирует в дальнейшем расширять сотрудничество с промышленным кластером Рязани.
"Мы видим большой потенциал экономики Рязани и надеемся, что с нашей поддержкой промышленный кластер получит дополнительный импульс развития", – отметила управляющий новым офисом Новикомбанка в Рязани Татьяна Харлина.
В ходе конференции представители банка поделились опытом обеспечения предприятий доступным финансированием, в том числе и через оптимальное сочетание различных механизмов господдержки. Так, в рамках программы Минпромторга по поддержке системообразующих предприятий Новикомбанк заключил соглашения на 37 миллиардов рублей. В течение года финансовая организация также предоставляла льготные кредиты на реализацию проектов по диверсификации производства, поддержке досрочного ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства. Кроме того, банк осуществляет финансирование проектов цифровой трансформации и экспорта высокотехнологичной продукции в рамках соответствующих постановлений правительства РФ.
В ноябре Новикомбанк стал участником Программы "Промышленная ипотека", в рамках которой предприятия могут получить кредитование на приобретение производственных площадей для запуска или расширения бизнеса. Льготная процентная ставка по кредитам составляет 5% годовых, а для инновационных технологических компаний, включенных в соответствующий реестр, – 3% годовых.
О том, как именно структурируются сделки с мерами господдержки в Новикомбанке, на конкретных примерах показал начальник отдела взаимодействия с госорганами Новикомбанка Алексей Грабаров. Он подчеркнул, что банк не только участвует практически во всех существующих механизмах господдержки, но и разрабатывает собственные льготные программы. Выступая в роли "генерального конструктора", банк интегрирует в сделку меры, подходящие для конкретного проекта, а также сопровождает проект на всех этапах его реализации.
По словам Алексея Грабарова, Новикомбанк на практике доказал, что, благодаря использованию мер господдержки и грамотной организации финансирования проекта, можно достичь существенной экономии финансовых ресурсов.
Эксперты также рассказали о розничных продуктах и социальной поддержке сотрудников промышленных предприятий.
"Инвестиции в высококвалифицированную рабочую силу способствуют росту производительности и обеспечивают устойчивое экономическое развитие предприятий. Именно поэтому при разработке своих розничных продуктов банк уделяет особое внимание их социальной составляющей", – отметил куратор программы "Социально-платежная карта работника Ростеха" Александр Дошлыгин.
Также эксперт рассказал о новой мотивационной программе "Развитие", которая позволяет предприятиям Ростеха дополнительно поощрять лучшие кадры в различных категориях через специальные банковские тарифы. Он отметил, что уже около 80 отечественных компаний стали участникам этой программы и получили возможность финансово стимулировать заслуженных работников.
Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.