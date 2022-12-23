https://ria.ru/20221223/energiya-1840753750.html

В России по итогам 2022 года вырастет выработка и потребление электричества

В России по итогам 2022 года вырастет выработка и потребление электричества - РИА Новости, 23.12.2022

В России по итогам 2022 года вырастет выработка и потребление электричества

Выработка электроэнергии в России по итогам года вырастет на 1%, в то время как потребление - на 1,6%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T10:45

2022-12-23T10:45

2022-12-23T11:52

экономика

александр новак

россия

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788410648_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_3809415be1fd7c8550561eb50689daa4.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Выработка электроэнергии в России по итогам года вырастет на 1%, в то время как потребление - на 1,6%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Что касается электроэнергии - по производству и потреблению положительная динамика. Мы примерно на 1% произведем больше электроэнергии в целом по году, чем в прошлом году. И потребление увеличится на 1,6%", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".По словам Новака, подобные результаты, в свою очередь, демонстрируют рост потребления электроэнергии экономикой и рост экономических показателей.По данным Минэнерго РФ, электропотребление в России в 2021 году выросло на 5,4% - до 1,107 триллиона кВт.ч, выработка - более чем на 6%, до 1,131 триллиона кВт.ч. По итогам 2022 года ведомство также прогнозировало рост потребления по итогам года на 1,5-2%.

https://ria.ru/20221210/yufu-1837280677.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, александр новак, россия, энергетика