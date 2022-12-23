https://ria.ru/20221223/energiya-1840753750.html
В России по итогам 2022 года вырастет выработка и потребление электричества
В России по итогам 2022 года вырастет выработка и потребление электричества - РИА Новости, 23.12.2022
В России по итогам 2022 года вырастет выработка и потребление электричества
Выработка электроэнергии в России по итогам года вырастет на 1%, в то время как потребление - на 1,6%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T10:45
2022-12-23T10:45
2022-12-23T11:52
экономика
александр новак
россия
энергетика
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Выработка электроэнергии в России по итогам года вырастет на 1%, в то время как потребление - на 1,6%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Что касается электроэнергии - по производству и потреблению положительная динамика. Мы примерно на 1% произведем больше электроэнергии в целом по году, чем в прошлом году. И потребление увеличится на 1,6%", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".По словам Новака, подобные результаты, в свою очередь, демонстрируют рост потребления электроэнергии экономикой и рост экономических показателей.По данным Минэнерго РФ, электропотребление в России в 2021 году выросло на 5,4% - до 1,107 триллиона кВт.ч, выработка - более чем на 6%, до 1,131 триллиона кВт.ч. По итогам 2022 года ведомство также прогнозировало рост потребления по итогам года на 1,5-2%.
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экономика, александр новак, россия, энергетика
Экономика, Александр Новак, Россия, Энергетика
10:45 23.12.2022 (обновлено: 11:52 23.12.2022)
В России по итогам 2022 года вырастет выработка и потребление электричества
Новак: выработка электроэнергии по итогам 2022 года вырастет на один процент
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Выработка электроэнергии в России по итогам года вырастет на 1%, в то время как потребление - на 1,6%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Что касается электроэнергии - по производству и потреблению положительная динамика. Мы примерно на 1% произведем больше электроэнергии в целом по году, чем в прошлом году. И потребление увеличится на 1,6%", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
По словам Новака, подобные результаты, в свою очередь, демонстрируют рост потребления электроэнергии экономикой и рост экономических показателей.
По данным Минэнерго РФ, электропотребление в России в 2021 году выросло на 5,4% - до 1,107 триллиона кВт.ч, выработка - более чем на 6%, до 1,131 триллиона кВт.ч. По итогам 2022 года ведомство также прогнозировало рост потребления по итогам года на 1,5-2%.