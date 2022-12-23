https://ria.ru/20221223/elita-1840626002.html

С такой элитой величия стране не вернуть

С такой элитой величия стране не вернуть - РИА Новости, 23.12.2022

С такой элитой величия стране не вернуть

Вот недавний региональный выборный сюжет: схватка шла между двумя женщинами-кандидатами. Одна — обладатель элитного университетского диплома, работала в... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T08:00

2022-12-23T08:00

2022-12-23T08:02

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Вот недавний региональный выборный сюжет: схватка шла между двумя женщинами-кандидатами. Одна — обладатель элитного университетского диплома, работала в дипломатическом ведомстве на разных должностях, еще была адвокатом, немного мелькала на телевидении, соавтор книги о том, почему всему миру нужна ее прекрасная страна. В общем, столичная знаменитость. Вторая никогда не выезжала надолго из своего региона, в качестве адвоката защищала там заповедные леса от помещения их в список обычных и боролась с прочими столичными поползновениями включить что-то местное и вкусное в федеральную собственность.Избрали вторую. И умный автор статьи говорит: вот это и должно происходить, вся наша элита должна обновиться снизу, с опорой на людей, которые придут из регионов. Потому что с такой элитой, как сейчас, далеко не уедем (хочется ему в помощь добавить: и державу потеряем).Вообще-то, речь о США. И не о самих недавних выборах, а о праймериз — внутрипартийном отборе республиканского кандидата в сенат от одного из штатов. Первую женщину мы знаем хотя бы потому, что папа ее был вице-президентом США при втором Джордже Буше, то есть речь идет о Лиз Чейни. А вторую зовут Харриет Хейгман — и она, а не Лиз, теперь стала сенатором от глухого и заповедного штата Вайоминг (видимо, выбор кандидата оказался правильным: за Харриет хорошо голосовали).А нам здесь интересно, что не только в России есть и всегда будут желающие разобраться в остром вопросе: элита — это, вообще, что? Какая есть? Какой должна быть? Ну и понятно, что в напряженные времена такие разговоры становятся яростным воплем. А у России тут монополии нет, в США сейчас тоже время напряженнее некуда. И для кого-то речь даже не о том, чтобы сделать Америку снова великой, а просто о сохранении ее функциональности как общества.Теперь статья из The American Conservative, которая эту ситуацию описывает. Статья не гениальная, иногда наивная, иногда путаная, но хорошие мысли там есть. Вот самая простая из них: автор догадался обратиться к словарям. И вот что получилось. Кембриджский словарь: элита — это "самая богатая, самая могущественная, лучше всего образованная или лучше всего подготовленная группа в обществе".Ага, говорит наш автор. Это вот та самая гадость, от которой мы и страдаем, — посетители гламурных вашингтонских коктейль-вечеринок и прочая, и прочая. Но есть другой словарь — британский, из Оксфорда. Тут все не так безнадежно. Тут элита — "избранная группа, превосходящая по своим способностям или качествам прочую часть общества".Чувствуете разницу? У людей есть определенные качества, способности и, добавим к британскому словарю, заслуги. И если они сегодня богаты, или могущественны, или лучше других образованны, то благодаря своим способностям и своим делам. То есть деньги или власть (она же влияние, ну или народный восторг) — их вознаграждение за то, что они элита. А не наоборот.Переводя разговор на сегодняшние российские реалии, у нас сейчас завершается философская дискуссия высокого накала, в которой участвует чуть не все общество. Оно, наблюдая демонстративный побег из страны горячих сторонников Запада, пытается четко определить, почему эти люди не элита — точнее, уже не элита.Самые слабые позиции у завистливых персонажей, которым внушили мысль, что любая элита — это зло и что любую элиту, какая есть, нужно в корне менять. Такие люди безнадежны, потому что когда они увидят, как сложился новый слой элитариев, то они заведут свой вопль заново. Ну не нравится вот таким персонажам, что в любом обществе, если его не подвергать регулярным издевательствам, одни люди оказываются более уважаемыми (и, возможно, более богатыми и сильными), чем другие.Поэтому очень слабо выглядит их позиция, когда они пытаются утверждать, что "не очень-то и хотелось", — вот эти все Гребенщиковы, Хаматовы, Пугачевы и прочие персонажи с самого начала были бездарными и жалкими выскочками, которые пробились только благодаря коррупционным связям своей тусовки, так что "несите другую элиту" — артистическую, литературную, политическую, деловую.Нет, ребята, это не так. "На той стороне" оказалась не бездарь, а зачастую действительно талантливые, замечательные когда-то люди, чьи имена никак не вычеркнешь из нашей истории, нашего прошлого. Они в этой нашей истории останутся. Просто сегодня с ними (и нами), на крутом повороте истории, случился абсолютно оперный сюжет. Вот есть сильно популярный сегодня Вагнер — который композитор, о нем говорили "радостный, как солнце". Но была у него одна тоскливая и мутная опера — называется "Гибель богов". А то, что случилось пусть с небольшой, но заметной группой нашей бывшей элиты, это совсем другая опера: "Боги облажались". И поэтому (смотри выше, по словарям) — раз их способности и дела дали сбой, то такие люди элитой быть перестали или как минимум спустились на несколько ступеней по части общественного уважения. Прежние заслуги были, и еще какие, но теперь они полностью или частично обесценились.Возвращаясь уже к американским мучениям, там давно идет бурная дискуссия о том, что нынешняя американская элита — дрянь. Мы об этом читали: "элитные" университеты, штампующие полуобразованных детей и внуков прежних людей с заслугами, зацикливание статуса и богатств в узком круге семей. Из-за этого — сегодняшние неадекватные решения по глобальной военной и экономической политике. В принципе, обычная ситуация для каких угодно обществ. Тот самый крутой поворот, когда элитам предстоит обновиться.Вот автор статьи в The American Conservative и пытается предложить для такой ситуации свои решения — повторим, необязательно гениальные и уникальные, но интересные. Примерно так: страну спасут ее регионы и вырастающие там чисто местные элиты, которые этим регионам приносят пользу. Выиграют те дети, которых родители если не целиком учили дома (подальше от сегодняшних университетов), то помогали процессу — давали читать хорошие книги, в целом приучали к чтению. Еще такие семьи должны стать членами сильных и активных религиозных общин, в которые привлекаются единомышленники.Итог: "Нам нужны местные общины, где самые талантливые будут общаться с хорошими людьми, читать хорошие книги и обсуждать хорошие идеи, при этом желая употребить такие идеи в жизнь ко всеобщей пользе".А что, все правильно. Может, у Америки это получится. И не только у нее.

https://ria.ru/20221110/ssha-1830566233.html

https://ria.ru/20221102/ssha-1828435112.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220921/1818518931.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221214/kultura-1838656755.html

https://na.ria.ru/20221222/rudn-1840183303.html

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авторы, сша, америка, джордж буш (младший), россия