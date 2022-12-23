https://ria.ru/20221223/ekologiya-1840975414.html

Верховный суд не стал рассматривать первый в России "экологический" иск

Верховный суд не стал рассматривать первый в России "экологический" иск - РИА Новости, 23.12.2022

Верховный суд не стал рассматривать первый в России "экологический" иск

Верховный суд РФ не стал рассматривать первый в России "экологический" иск, в котором активисты настаивали на снижении выброса парниковых газов, сообщили РИА... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T20:51

2022-12-23T20:51

2022-12-23T20:51

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ не стал рассматривать первый в России "экологический" иск, в котором активисты настаивали на снижении выброса парниковых газов, сообщили РИА Новости в суде. В иске оспаривался пункт указа президента РФ "О сокращении выбросов парниковых газов", который предусматривает снижение к 2030 году выброса парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов и иных экосистем и при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации. Экологи требовали снижения до 31%. "Суд отказался принять иск к рассмотрению", - сказали в суде. Решение было обжаловано, но безуспешно - в декабре оно вступило в законную силу.

https://ria.ru/20221215/mokh-1838887546.html

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