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Кадыров напомнил россиянам, что сила в единстве - РИА Новости, 23.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Кадыров напомнил россиянам, что сила в единстве
Кадыров напомнил россиянам, что сила в единстве - РИА Новости, 23.12.2022
Кадыров напомнил россиянам, что сила в единстве
Глава Чечни Рамзан Кадыров, поздравляя работников органов безопасности с профессиональным праздником, напомнил, что сила России - в единстве народов. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T22:07
2022-12-23T22:07
специальная военная операция на украине
россия
рамзан кадыров
здоровье - общество
украина
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ГРОЗНЫЙ, 23 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, поздравляя работников органов безопасности с профессиональным праздником, напомнил, что сила России - в единстве народов. "Мы не должны забывать, что наша сила в единстве. Сегодня это единство демонстрируют доблестные воины, представители различных национальностей, которые противостоят на Украине объединенным силам Запада, цель которых, как и многие столетия назад, разобщить и уничтожить Россию. Но никто и никогда не сможет одолеть нас, пока мы - представители многонациональной России будем связаны крепкими узами братства и любовью к общей Родине", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он отметил, что работники органов безопасности более ста лет стоят на страже территориальной целостности и суверенитета страны, противодействуя внешним и внутренним угрозам. "Эти угрозы никогда не прекращались. Россию пытались развалить веками. Но все попытки были тщетны благодаря единству и мужеству народов, проживавших в ней", - добавил руководитель региона. 20 декабря отмечается День работника органов безопасности. Он установлен на основании указа президента РФ от 20 декабря 1995 года.
https://ria.ru/20221220/spetsnaz-1840024992.html
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россия, рамзан кадыров, здоровье - общество, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рамзан Кадыров, Здоровье - Общество, Украина
22:07 23.12.2022
 
Кадыров напомнил россиянам, что сила в единстве

Глава Чечни Кадыров напомнил россиянам, что сила страны в единстве народов

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 23 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, поздравляя работников органов безопасности с профессиональным праздником, напомнил, что сила России - в единстве народов.
"Мы не должны забывать, что наша сила в единстве. Сегодня это единство демонстрируют доблестные воины, представители различных национальностей, которые противостоят на Украине объединенным силам Запада, цель которых, как и многие столетия назад, разобщить и уничтожить Россию. Но никто и никогда не сможет одолеть нас, пока мы - представители многонациональной России будем связаны крепкими узами братства и любовью к общей Родине", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он отметил, что работники органов безопасности более ста лет стоят на страже территориальной целостности и суверенитета страны, противодействуя внешним и внутренним угрозам.
"Эти угрозы никогда не прекращались. Россию пытались развалить веками. Но все попытки были тщетны благодаря единству и мужеству народов, проживавших в ней", - добавил руководитель региона.
20 декабря отмечается День работника органов безопасности. Он установлен на основании указа президента РФ от 20 декабря 1995 года.
Добровольцы на занятии по стрельбе из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРамзан КадыровЗдоровье - ОбществоУкраина
 
 
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