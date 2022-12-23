https://ria.ru/20221223/edinstvo-1840986908.html

Кадыров напомнил россиянам, что сила в единстве

Кадыров напомнил россиянам, что сила в единстве - РИА Новости, 23.12.2022

Кадыров напомнил россиянам, что сила в единстве

Глава Чечни Рамзан Кадыров, поздравляя работников органов безопасности с профессиональным праздником, напомнил, что сила России - в единстве народов. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T22:07

2022-12-23T22:07

2022-12-23T22:07

специальная военная операция на украине

россия

рамзан кадыров

здоровье - общество

украина

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ГРОЗНЫЙ, 23 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, поздравляя работников органов безопасности с профессиональным праздником, напомнил, что сила России - в единстве народов. "Мы не должны забывать, что наша сила в единстве. Сегодня это единство демонстрируют доблестные воины, представители различных национальностей, которые противостоят на Украине объединенным силам Запада, цель которых, как и многие столетия назад, разобщить и уничтожить Россию. Но никто и никогда не сможет одолеть нас, пока мы - представители многонациональной России будем связаны крепкими узами братства и любовью к общей Родине", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он отметил, что работники органов безопасности более ста лет стоят на страже территориальной целостности и суверенитета страны, противодействуя внешним и внутренним угрозам. "Эти угрозы никогда не прекращались. Россию пытались развалить веками. Но все попытки были тщетны благодаря единству и мужеству народов, проживавших в ней", - добавил руководитель региона. 20 декабря отмечается День работника органов безопасности. Он установлен на основании указа президента РФ от 20 декабря 1995 года.

https://ria.ru/20221220/spetsnaz-1840024992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, рамзан кадыров, здоровье - общество, украина